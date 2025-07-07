Ударами по ТЦК Росія хоче зірвати мобілізацію, – Сухопутні війська
- Росія атакує об'єкти ТЦК, щоб зірвати мобілізацію та посіяти страх серед населення.
- ТЦК розташовані у густонаселених районах, що може викликати обурення серед громадян.
У Сухопутних військах ЗСУ кажуть, що Росія, атакуючи об'єкти ТЦК, хоче знищити дані військовозобов'язаних. А це може затримати або зупинити мобілізацію.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву полковника Віталія Саранцева, начальника управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ в ефірі телеканалу "Київ24".
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Яка мета ударів Росії по ТЦК
Окрім зриву мобілізації, ворог намагається посіяти страх і зневіру серед населення.
Саранцев зауважив, що багато ТЦК та СП розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.
Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку,
– сказав військовослужбовець.
Також своїми діями ворог намагається домогтися відмови цивільних відвідувати такі ТЦК з будь-яких питань – чи соціальних послуг, чи оновлення даних, чи для укладання контрактів з армією.
Нагадаємо, що Росія атакувала будівлі ТЦК та СП уже у кількох містах. Зокрема, у понеділок, 7 липня, такі випадки трапилися у Харкові та Запоріжжі.
Тим часом у Москві визнали, що цілеспрямовано здійснили ці атаки.