Ударами по ТЦК Росія хоче зірвати мобілізацію, – Сухопутні війська

У Сухопутних військах ЗСУ кажуть, що Росія, атакуючи об'єкти ТЦК, хоче знищити дані військовозобов'язаних. А це може затримати або зупинити мобілізацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву полковника Віталія Саранцева, начальника управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ в ефірі телеканалу "Київ24".

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Яка мета ударів Росії по ТЦК

Окрім зриву мобілізації, ворог намагається посіяти страх і зневіру серед населення.

Саранцев зауважив, що багато ТЦК та СП розташовані у густонаселених районах з розвиненою інфраструктурою.

Таке небезпечне сусідство має обурити громадян і підштовхнути їх до якихось дій проти ТЦК… Саме на це Росія, найімовірніше, робить ставку,

– сказав військовослужбовець.

Також своїми діями ворог намагається домогтися відмови цивільних відвідувати такі ТЦК з будь-яких питань – чи соціальних послуг, чи оновлення даних, чи для укладання контрактів з армією.

Нагадаємо, що Росія атакувала будівлі ТЦК та СП уже у кількох містах. Зокрема, у понеділок, 7 липня, такі випадки трапилися у Харкові та Запоріжжі.

Тим часом у Москві визнали, що цілеспрямовано здійснили ці атаки.