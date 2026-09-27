Зокрема, йдеться про центри обробки даних і логістичного центру, повідомляє російське відомство.

Росіяни похизувалися "цифровим детоксом"

Спочатку у російському Міноборони заявили, що їхні війська продовжують бити по комунікаційних і логістичних центрах, а також суднах, які, за їхньою версією, використовуються в інтересах ЗСУ.

Вдень безпілотники уразили кілька об'єктів у Києві та Одесі. Зокрема, росіяни заявили про ураження центру обробки даних компанії "Омега Телеком" та центру обробки даних "Київстару".

У Міноборони Росії виправдали удари тим, що ці компанії надають послуги зв'язку та інтернету для українських військових. Також росіяни не забули згадати й про удар по логістичному центру "Нової пошти" в Одесі, який нібито використовувався для зберігання військових вантажів.

Також вони заявили про ураження суховантажного судна, яке морем доставляло до порту Одеси військове майно та вантажі подвійного призначення.

Після цього росіяни опублікували фото із "цифровим детоксом" та "Шахедом", намагаючись таким чином візуально обіграти власні заяви про удари по українській інфраструктурі.

Росіяни хизуються атаками по дата-центрах / Скриншот допису російського Міноборони

І поки росіяни розповідають про удари по українських дата-центрах, у самій Росії влада влаштовує громадянам власний "цифровий детокс". Щоправда, відбувається він не через "Шахеди", а завдяки обмеженням мобільного зв'язку, інтернету та доступу до популярних платформ.

Аналітики ISW вважають, що Кремль посилює контроль над інформаційним простором, щоб зменшити ризик негативної реакції населення на майбутні непопулярні рішення.

Проблеми зі зв'язком уже фіксували навіть у будівлі російської Держдуми, де перебої пояснювали міркуваннями "державної безпеки". Паралельно російська влада продовжує тиснути на Telegram та обговорює можливість обмежувати доступ до нього через VPN.

Водночас громадянам активно просувають російські державні цифрові сервіси, зокрема месенджер Max. Чиновники виправдовують такі обмеження боротьбою з тероризмом і "неконтрольованими комунікаціями".