Не забуваймо, хто підтримує Росію: у МЗС України прокоментували удари Ізраїлю по Ірану

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували атаки Ізраїлю по об'єктах Ірану. Там заявили, що з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву МЗС України.

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Що в МЗС України заявили про конфлікт між Ізраїлем та Іраном

У відомстві наголосили, що стривожені ситуацією на Близькому Сході, зокрема ударами Ізраїлю по Ірану. Там констатували, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.

Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами,

– йдеться у публікації.

У Міністерстві закордонних справ упевнені, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Там підкреслили, що безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними.

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по Ірану. Атака була спрямована, зокрема, проти ядерних об'єктів та низки іранських високопосадовців.