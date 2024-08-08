Другий день поспіль: Генштаб фіксує збільшення активності російської авіації біля Сумщини

Російські окупанти не припиняють атак керованими авіаційними бомбами. Зокрема, без упину вони не дають спокою Сумщині, особливо прикордонним селам.

У четвер ввечері, 8 серпня, у Генштабі розповіли, що від початку доби загарбники здійснили 16 авіаційних ударів. Загалом застосували під час цих атак 23 КАБи.

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Сумщина під прицілом КАБів ворога

Як констатували в командування української армії, під прицілом ворога були такі населені пункти:

Привілля;

Павлівка;

Басівка;

Новеньке;

Юнаківка;

Кияниця;

Яблунівка:

Пушкарівка;

Кондратівка;

Могриця.

Окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. Відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБів,

– вказано в повідомленні.

Крім того, 7 серпня у Генштабі констатували, що фіксують збільшення активності ворожої авіації біля прикордонних районів Сумської області.

Важливо, що Повітряні сили постійно інформують стосовно повітряних загроз, зокрема, для жителів Сумщини.

Так, від початку доби 8 серпня на телеграм-каналі Повітряних сил з'являлось 6 повідомлень про пуски ворогом КАБів:

10:36

10:45

12:00

16:02

18:11

20:58

Сумщина! Пуски КАБ! Повторні пуски,

– увесь день можна було читати від Повітряних сил ЗСУ.

Цей факт вчергове засвідчує бажання окупантів до невпинного терору проти цивільного населення.

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Водночас у Генштабі зазначали, що кількість бойових зіткнень зросла до 56. Найгарячіше – на Лиманському та Покровському напрямках.

Однак, за словами командування ЗСУ, українські захисники вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони.