З початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово атакувала столицю України аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Проте з травня 2023 року жодна з таких ракет не досягла цілі.

Про це розповів командир 96-ї зенітної ракетної бригади полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко. Допомагає збивати російські "Кинджали" системи Patriot, які надали Україні союзники.

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Всі "Кинджали" збили

Сергій Яременко розповів, що для Повітряних сил і "Кинджал" Х-47М, і "Іскандер-М", і 48Н або "Циркон" – це все в першу чергу балістична ціль. Уже потім аналітики та експерти на підставі певних характеристик ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль.

Всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування – були успішно перехоплені. Жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. Понад 20 "Кинджалів" були запущені по Києву і всі – успішно перехоплені,

– повідомив Яременко.

Відповідаючи на питання, чому Росія зараз перестала активно обстрілювати Київ, Яременко відзначив, що це не пов’язано з тим, що Сили оборони ефективно відбивають атаки. Він вказав, що Росія визначає перелік об'єктів для удару і, ймовірно, в цей період її цікавлять інші об'єкти. Проте час від часу й Київщина опиняється під ударом противника. Водночас Повітряні сили щосекунди готові до нових викликів.

Коментуючи питання протидії КАБам, Яременко наголосив, що найефективніша боротьба з ними – це знищення носія керованої авіаційної бомби.

Зазначимо, що 3 липня США оголосили про новий пакет допомоги для України. Він включає, зокрема, 2,2 мільярда доларів, які спрямують на закупівлю перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS для нашої держави. Кошти надійдуть з фондів Ініціативи з надання допомоги в галузі безпеки України (USAI).