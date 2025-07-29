Росія будує авіаукриття на найближчих до України аеродромах: розвідка Британії показала фото
- Росія будує укриття на аеродромах "Міллерово", "Курськ Східний" та "Гвардійське" для захисту військових літаків від атак українських безпілотників.
- Авіаукриття мають куполоподібний дах, товсті вогнетривкі двері та засипані землею для підвищеної безпеки.
Російська армія розпочала будівництво авіаукриттів на найближчих до кордону України аеродромах. Причиною цього стали успішні атаки українських безпілотників по летовищах ворога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міністерства оборони Великої Британії.
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Що відомо про будівництво авіаукриттів у Росії?
У британській розвідці зазначили, що Росія розпочала програму захисту своїх військових літаків на низці аеродромів поблизу російсько-українського кордону. Посиленні авіаукриття будують на летовищах "Міллерово", "Курськ Східний" та "Гвардійське".
Ці посилені авіаукриття складаються з куполоподібного даху та товстих вогнетривких дверей. Вони також засипані землею для додаткового захисту,
– йдеться у звіті.
Британські розвідники нагадали, що авіабаза "Міллерово" розташована приблизно за 17 кілометрів на схід від російсько-українського кордону та востаннє була атакована 22 липня 2025 року.
Росія будує авіаукриття на своїх аеропортах / Фото Міністерства оборони Великої Британії
Окрім того, за даними Лондона, 8 новозбудованих авіаукриттів з проїздом, ймовірно, вже наближаються до стану оперативної готовності.
"Будівництво цих укріплених ангарів для літаків забезпечує додатковий рівень захисту літаків, розгорнутих на російських авіабазах", – пояснили в британській розвідці.
До слова, раніше в ГУР МО розповідали, що на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї Росії було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ. Це летовище використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.