Політтехнолог Тарас Загородній в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому удари по Балтійському флоту РФ є критично важливими. Експерт наголошує, що Україна має лібералізувати експорт власної зброї, що може принести до 20 мільярдів доларів і стати потужним ударом по російській економіці.

Росія ризикує втратити вплив не лише в Чорному, а й у Балтійському морі. Удари по російських суднах, які перевозять військові вантажі, можуть позбавити Кремль можливості контролювати морські маршрути та погрожувати сусіднім країнам. А Україна має шанс перетворити власну оборонну промисловість на потужне джерело доходів, однак для цього потрібно відкрити експорт зброї та подолати бюрократичні перепони.

Політтехнолог Тарас Загородній в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому атаки на Балтиці стали неприємним сюрпризом для Москви, скільки Україна може заробляти на продажу власного озброєння та чому не варто розраховувати на рішучу реакцію Заходу на російські провокації.

Новий фронт на Балтиці: чому це важливо

Останні події на Балтійському морі свідчать про те, що Україна розширює географію своїх ударів. Атака на російське вантажне судно "Спарта 2", яке обслуговувало Міноборони Росії, та вибухи біля порту Балтійськ у Калінінградській області (головної бази Балтійського флоту) демонструють нові можливості Сил оборони.

Політтехнолог Тарас Загородній звертає увагу на показову реакцію Росії:

Якби це була їхня провокація, вони б одразу ж кричали, що ай-яй-яй, от провокація... але тиша. Більше ніж доба тиша. Це був наш, скоріше за все, удар, дуже неочікуваний для них і дуже неприємний,

– вважає Загородній.

Ці удари мають стратегічне значення. Чорноморський флот Росії вже зазнав катастрофічних втрат, і тепер під загрозою опинився Балтійський.

Загородній пояснює логіку цих дій: чим більше ударів буде завдано по російських військових кораблях, тим менше у Москви залишиться можливостей супроводжувати цивільні судна та погрожувати іншим країнам у регіоні. Україна фактично позбавляє Росію інструментів впливу на Балтиці.

Нагадаємо, 21 листопада у Фінській затоці два безпілотники атакували російське вантажне судно Sparta II, яке прямувало до Калінінграда. Воно належить компанії "Оборонлогістика", пов'язаній із Міноборони Росії, та раніше перевозило військову техніку й озброєння, зокрема комплекси С-300 із Сирії до Новоросійська. Після атаки на судні спалахнула пожежа, а фінські служби координували рятувальну операцію.

Також 21 листопада у Калінінградській області Росії оголосили повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в Балтійську та роботу російської протиповітряної оборони. Це сталося на тлі атаки на Sparta II у Фінській затоці. Російська влада спочатку пояснювала тривогу підозрілим об'єктом із боку Литви, однак згодом литовське МЗС категорично заперечило причетність до атаки.

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Експорт зброї як економічна зброя України

На тлі розширення військових операцій постає питання фінансування та розвитку українського військово-промислового комплексу (ВПК). Західні медіа, зокрема Wall Street Journal, пишуть про те, що оборонна промисловість України нібито досягла своєї межі через недостатній внутрішній ринок.

Тарас Загородній категорично не згоден з такою оцінкою і пропонує радикальне рішення – максимальну лібералізацію експорту української зброї. За його словами, потенціал цього ринку величезний: "Потенційно Україна може експортувати зброї... від 10 до 20 мільярдів доларів. Це фактично як половина нашого аграрного експорту. Але ж це значно якісніший експорт".

Експерт наголошує, що зараз український ВПК тримається переважно на обмеженому державному замовленні, через що виробництва простоюють. Дозвіл приватним компаніям вільно експортувати свою продукцію (за принципом мовчазної згоди) дозволить залучити іноземні кошти, зокрема авансові платежі, які можна буде інвестувати в нові наукові розробки та розширення виробництва.

Водночас уряд працює над тим, щоб доходи від продажу українського озброєння допомагали фінансувати потреби Сил оборони. Зокрема, 19 листопада стало відомо про підготовку спеціального фонду Міноборони, який наповнюватимуть коштом відрахувань із експортних контрактів. Також планують запровадити прискорений розгляд заявок: замість стандартних 90 днів він може тривати до 30 днів.

Що гальмує розвиток українського ВПК

Попри очевидні переваги, процес лібералізації експорту зброї стикається з серйозними перешкодами. Загородній виділяє кілька ключових проблем:

Бюрократія та ліцензування: офіційно експорт не заборонений, але ліцензії фактично не видаються.

Економічні бар'єри: необхідність сплачувати 20% вивізного мита робить експорт нерентабельним.

Відсутність фінансових інструментів: немає системи страхування військових ризиків та експортного кредитування.

Протидія конкурентів: експерт припускає, що конкуренти українського ВПК можуть свідомо гальмувати ці процеси.

Загородній також спростовує міф про існування "монополістів" на українському ринку озброєнь. Він пояснює, що створення ракетної компанії вимагає унікальних фахівців, розробок та значних інвестицій, тому наявність лише кількох гравців є природною. Порівнювати ціни українських розробок з американськими "Томагавками", які США нікому не продають, він вважає маніпуляцією.

Геополітичний контекст: від Трампа до НАТО

Аналізуючи міжнародну реакцію на події, Загородній залишається скептичним щодо рішучих дій Заходу. Він зазначає, що США традиційно намагаються "врятувати Росію" від повного колапсу, а інституції на кшталт НАТО діють надто повільно та нерішуче.

Коментуючи нещодавні заяви Дональда Трампа та його публікації з фотографіями Путіна, експерт вважає, що Трамп намагається знайти спосіб зупинити війну, розуміючи, що Росія йде до колапсу.

Він вимагає від росіян зупинки війни, тому що він знає, що вони йдуть в колапс,

– зазначає Загородній.

Щодо реакції НАТО на інциденти з російськими ракетами в Польщі, експерт іронізує над "екстреними" засіданнями, які призначаються після вихідних, і вказує на неадекватність структури, яка боїться навіть обговорювати застосування 4-ї чи 5-ї статті статуту Альянсу.

Цікаво, що питання готовності НАТО реагувати на російські провокації загострилося після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками у вересні 2025 року. Тоді Варшава підняла бойову авіацію, а частину аеропортів тимчасово закрили. Водночас Альянс не розглядав інцидент як підставу для застосування 5 статті про колективну оборону. Натомість Польща могла ініціювати консультації за 4 статтею договору НАТО.