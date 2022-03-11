Удари по Білорусі були приурочені візиту Лукашенка в Росію, – Арестович

Росія 11 березня з території України завдала повітряного удару по населених пунктах Білорусі. Після цього армія республіки просунулася в бік кордону.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Це все було приурочено до візиту Лукашенка у Москву. Однак одразу після цього білорусі заявили, що не було жодного удару по їхній території,

– сказав він.

За словами Олексія Арестовича, ці дії Білорусі відображають реальний стан справ на рівні режиму, а також свідчить про їхнє "бажання" воювати з Україною.

Радник глави ОП продовжив, що, згідно з українськими даними, білоруська армія не готова до наступу на нашу територію та просто саботує таку можливість.

"Офіцери та солдати принципово заявляють, що не хочуть це робити", – додав Олексій Арестович.

Провокації на території Білорусі

Російські літаки 11 березня вилетіли з Дубровиці, зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. Далі – завдали вогневого удару по білоруському селу Копані.

Окупанти також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів, які розташовані на території Білорусі.

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