ЗСУ беруть росіян на Херсонщині та Запоріжжі у великі "кліщі": зведення з фронту від Світана
ЗСУ завдали ударів по двох ключових мостах з Криму на материкову Україну. Це не лише знищення важливих логістичних шляхів росіян, а й передумова для подальших цікавих дій наших військ.
Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Тим часом Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ про ситуацію на фронті.
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Удари по мостах
Світан зазначив, що після ударів по Чонгарському та Генічеському мостах стає зрозумілим задум ЗСУ. Наші війська будуть брати херсонсько-запорізьке угруповання ворога у великі "кліщі". Паралельно з тим відбувається певна робота біля Роботиного на Запоріжжі.
Удари по мостах із Криму / Скриншот Deep State Map
Це означає, що ЗСУ будуть рухатися до Азовського узбережжя східніше Токмака та Мелітополя. Тож, з того боку сухопутний коридор у Крим буде перерізаний. Залишиться лише вихід через Армянськ. Тут важко працювати далекобійною зброєю, очевидно, що рух сюди почнеться після форсування Дніпра.
Контратаки ЗСУ на Луганському фронті
На Куп'янсько-Лиманському напрямку росіяни мають більші сили, ніж наші військові. Однак ЗСУ вдається контратакувати й деокуповувати певні території. Тобто, наші війська фактично змушують росіян атакувати на вигідних для нас позиціях, де працює наша артилерія.
Контратаки ЗСУ на Луганщині / Скриншот Deep State Map
Потім, уже фактично "на плечах" в окупантів ЗСУ просуваються й мають можливість деокуповувати території. Це і є активна оборона. Так усе на Луганському фронті й відбувається. Так ЗСУ вдається покращувати свої позиції на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
Зведення з фронту від Світана: дивіться відео
План "Килим" у Москві
Льотчик-інструктор також зауважив, що таке план "Килим", який був застосований в московському аеропорту "Внуково". Його застосовують тоді, коли є вірогідність удару по аеродрому або коли в повітряному просторі з'являється невідомий літальний об'єкт.
У цьому випадку аеродром фактично зачиняють, нікого звідти не випускають. Ті літаки, які мали здійснити посадку тут, відправляють на інші майданчики. Насправді нічого екстраординарного в цьому немає. Це стандартні протокольні заходи безпеки.
"Бавовна" на мостах на Півдні: останні новини
- У неділю 6 серпня на окупованій території Півдня України "втомилися" 2 мости. ЗСУ завдали ударів по автомобільних шляхах Чонгарського та Генічеського мостів.
- У мережі вже продемонстрували фото того, як "утомився" Чонгарський міст. На світлинах видно дірки на дорозі.
- Міністерство оборони України тонко відреагувало на вибухи на мостах із Криму. Там зазначили, що росіяни шукали Storm Shadow на українських аеродромах, а знайшли на мостах на окупованих територіях.