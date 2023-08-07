ЗСУ беруть росіян на Херсонщині та Запоріжжі у великі "кліщі": зведення з фронту від Світана

ЗСУ завдали ударів по двох ключових мостах з Криму на материкову Україну. Це не лише знищення важливих логістичних шляхів росіян, а й передумова для подальших цікавих дій наших військ.

Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Тим часом Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ про ситуацію на фронті.

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Удари по мостах

Світан зазначив, що після ударів по Чонгарському та Генічеському мостах стає зрозумілим задум ЗСУ. Наші війська будуть брати херсонсько-запорізьке угруповання ворога у великі "кліщі". Паралельно з тим відбувається певна робота біля Роботиного на Запоріжжі.



Удари по мостах із Криму / Скриншот Deep State Map

Це означає, що ЗСУ будуть рухатися до Азовського узбережжя східніше Токмака та Мелітополя. Тож, з того боку сухопутний коридор у Крим буде перерізаний. Залишиться лише вихід через Армянськ. Тут важко працювати далекобійною зброєю, очевидно, що рух сюди почнеться після форсування Дніпра.

Контратаки ЗСУ на Луганському фронті

На Куп'янсько-Лиманському напрямку росіяни мають більші сили, ніж наші військові. Однак ЗСУ вдається контратакувати й деокуповувати певні території. Тобто, наші війська фактично змушують росіян атакувати на вигідних для нас позиціях, де працює наша артилерія.



Контратаки ЗСУ на Луганщині / Скриншот Deep State Map

Потім, уже фактично "на плечах" в окупантів ЗСУ просуваються й мають можливість деокуповувати території. Це і є активна оборона. Так усе на Луганському фронті й відбувається. Так ЗСУ вдається покращувати свої позиції на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

План "Килим" у Москві

Льотчик-інструктор також зауважив, що таке план "Килим", який був застосований в московському аеропорту "Внуково". Його застосовують тоді, коли є вірогідність удару по аеродрому або коли в повітряному просторі з'являється невідомий літальний об'єкт.

У цьому випадку аеродром фактично зачиняють, нікого звідти не випускають. Ті літаки, які мали здійснити посадку тут, відправляють на інші майданчики. Насправді нічого екстраординарного в цьому немає. Це стандартні протокольні заходи безпеки.

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