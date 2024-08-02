Буданов розповів, чи може Росія знищити енергосистему України і як відповісти на удари

Російська армія не зможе повністю знищити енергосистему України своїми ударами. Водночас в української сторони цього не вийде зробити з енергетикою окупантів.

Так, російська енергетика має відповідний захист. Про це в етері телемаратону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.

До теми Відключення світла триватимуть не один рік: коли в Україні покращиться ситуація з енергетикою

Буданов висловився стосовно енергосистем України і Росії

Глава ГУР МО наголосив, що всі вузли російської енергетики дуже сильно захищені.

Так само як у нас їх намагаються захистити, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощування систем ППО, в них для цього спроможність набагато більше. Бо вони є виробниками таких систем,

– зауважив генерал.

Буданов підкреслив, що говорити про те, що Україна покладе енергосистему російських загарбників – це трошки, мабуть, некоректно.

"Повністю ми її (енергосистему Росії – 24 Канал) не покладемо, як і вони нам теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована, умовно три чи чотири в певних вузлах дубляжів іде тощо", – сказав очільник української розвідки.

Буданов також підсумував, що зробити життя росіянам влучаннями по енергетиці нестерпним можна, але повністю зруйнувати – майже нереально.

До слова, глава ГУР наголосив, що російські загарбники планують продовжувати війну і навіть мають свої завдання "максимум" і "мінімум" на 2024 рік. Так, завдання "максимум" – це отримати контроль над Україною, будь-яким шляхом, а "мінімум" – це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області.