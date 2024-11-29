У Німеччині заявили, що загроза енергопостачанню України зростає

Загроза енергопостачанню України зростає через цілеспрямовані атаки з боку Росії. Також відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури стає дедалі складнішим для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZDF. Зазначається, що стан енергосистеми України має значний вплив на населення, виробництво, а також на збройову промисловість.

Читайте також Прогнози не райдужні: NYT дізналася, який стан української енергетики після атаки 28 листопада

Енергосистема України під загрозою

Головний військовий координатор німецької допомоги Україні Крістіан Фройдінг заявив, що Україні буде складно відновити зруйновану Росією енергетичну інфраструктуру.

Крістіан Фройдінг наголосив на потребі подальших поставок запчастин і генераторів та матеріальному забезпеченні українських військових.

Воля українського населення та українських військових до перемоги в цій війні непохитна. Але, звичайно, є і втома,

– визнав він.

Водночас Фройдінг додав, що не очікує полегшення для України через зимову погоду в районах бойових дій.

Нагадаємо, вночі 28 листопада Україна пережила чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти. Внаслідок цього були введені аварійні відключення світла, які до обіду були скасовані.