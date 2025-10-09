Атакуючи українські об'єкти енергетики, Росія прирекла себе на симетричні відповіді з боку України. Страждають від ударів по енергоструктурі не лише росіяни, але і їхня армія, кажуть експерти.

Україна попередила, що, якщо Росія погрожує блекаутами, то готуватися до них варто і Москві. Наразі від ударів по енергетиці страждає Бєлгород, однак це може бути лише початком. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили, як на Кремль впливають подібні атаки та чому Путін може передумати завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

З Бєлгорода все лише починається

Полковник ЗСУ у запасі льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан переконаний, що найкращий спосіб зупинити удари Росії по об'єктах української енергоструктури – завдавати дзеркальних ударів по Росії.

Оптимально починати з Бєлгорода, а саме з аеродрому: з нього б'ють по Харкову. Для того, аби збити його з бойового режиму, потрібно знищити об'єкти енергоструктури, які цей аеродром живлять, – пояснив військовий експерт.

Наразі українські удари справді зосереджені на Бєлгороді. Однак з нього все може лише початись. Ураження інфраструктурних вузлів у Бєлгороді дає змогу обмежити логістику російських сил на прикордонні. А вже атаки на інші міста Росії матимуть інший ефект, насамперед – психологічний.

"Оптимально добратися до Москви і зосередитись на ній, просто зараз у нас немає достатньо зброї для цього. Тому починаємо з Бєлгорода. Думаю, далі дотягнемось до Курська, Брянська та Курська", – зазначив Світан.

Варто додати, що однією з найболючіших точок Росії, по якій може вдарити Україна, є так званий ямальський хрест – місце, у якому перетинаються одразу 17 великих газопроводів. Якщо його атакувати, Росія не лише залишиться без газу, але й без світла. Річ у тім, що фактично всі балансувальні потужності атомних станцій – на газі.

Щоправда, відстань до ямальського хреста – близько 3 тисяч кілометрів. Подолати таку дальність може лише одна ракета на озброєнні України – "Фламінго".

Як атаки можуть вплинути на Путіна?

Удари по російській енергетиці також свідчать про те, що в України, на відміну від 2022 та 2023 років, з'явилось більше засобів стримування, вважає військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, мовиться не лише про українські розробки. Адже змінилась і позиція США щодо ударів їхньою зброєю по російських об'єктах.

Ми абсолютно не боїмося заявити, що ми завдаватимемо ударів у відповідь. Володимир Зеленський сказав, що буде блекаут у Москві. І це є великим позитивом, це стратегічна зміна. Нещодавно росіяни вдарили по об'єктах енергетики на Чернігівщині, багато людей залишилися без електроенергії. Зараз ми показуємо: отримуйте таке ж саме в Бєлгороді. Спробуйте, як це,

– наголосив Мусієнко.

Військовий також зауважив, що цьогорічні удари по енергетиці Росії є певною мірою безпрецедентними, адже раніше такого масового відімкнення світла та водопостачання у ворожих містах – не було.

"Наступною може бути Москва, це абсолютно очевидно. Ми маємо використовувати нашу зброю як силу стримування. Коли твій ворог розуміє, що ти можеш йому відповісти і наслідки будуть нищівними, тоді він задумається, чи варто взагалі завдавати таких ударів", – пояснив військовий.

Критично важливо переносити війну на територію Росії. Місцеві не лише зрозуміють, як це – жити в умовах обстрілів чи відсутності світла – але й можуть тиснути на своє військово-політичне керівництво.

Чому від ударів по енергетиці страждає російська армія?

Водночас важливими атаки по енергетичній інфраструктурі Росії полягають не лише в незручностях для місцевих мешканців. Військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив – прикордонні з Україною території є потужними логістичними областями російської армії.

Російська армія дуже залежна від електроенергії. Залізниця, центри відновлення і накопичення сил, великі ремзаводи – все це потребує електрики для ефективного функціонування. Завдання таких ударів серйозно б'є по ворожій мережі локаторів, системам контролю за повітряним простором, зокрема засобам РЕБ,

– зазначив Тимочко.

Такі атаки обмежують як маневровість, так і масштабування російських військ. Звісно, усе це працює комплексно: і удари по ворожих військах на фронті, і удари по енергетиці та нафтопереробних заводах.

"Якщо ми продовжимо так працювати надалі, можливості російської армії зменшуватимуться. Це суттєво допоможе і нашому фронту, адже боєздатність росіян падатиме", – додав Тимочко.

Цікаво, що Росія так і не змогла розосередити свої системи електрогенерування для того, щоб мінімізувати ризики знеструмлення власних областей.

Наскільки критичними є удари по енергетиці Росії?

Аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики, експерт-міжнародник Марк Тот зауважив, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Зокрема, відключення електроенергії порушують виробництво боєприпасів та озброєнь для Росії – це завдає агресору реальної шкоди.

Якщо ми побачимо відключення (світла у Росії – 24 Канал), це буде свідченням того, що удари стають дедалі результативнішими. Це напрямок, в якому Україна починає перемагати, і їй потрібно здобути вирішальну перемогу,

– наголосив аналітик.

Марк Тот висловив сподівання, що подібні атаки на російську енергетику триватимуть, адже завдають реальної шкоди агресору у багатьох сенсах.

