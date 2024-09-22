Росія завдала понад 1000 ударів по об'єктах енергетики з жовтня 2022 року, – Міненерго

З початку свого енергетичного терору у жовтні 2022 року ворог уже завдав понад 1000 ударів по об'єктах енергетики України. Через це наша держава втратила значну частину генерації.

Про це в етері національного маратону повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник. Він зауважив, що ворог, швидше за все, продовжуватиме і далі бити по енергосистемі нашої держави, інформує 24 Канал.

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Що кажуть у Міненерго про удари ворога по енергетиці

Колісник зауважив, що удари ворога, які він завдав з жовтня 2022 року, звісно, мали вплив на стійкість роботи енергосистеми нашої держави. Попри це, на сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія на українських об'єктах енергетики.

Фактично ми зосереджені на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти,

– сказав заступник глави Міненерго.

Він також висловився стосовно заяви Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, що Росія планує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики нашої країни перед настанням зими. Микола Колісник наголосив, що цю інформацію вже передали нашим партнерам та МАГАТЕ.

"Остання атака ворога 26 серпня показала, що ворог свідомо б'є по об'єктах, по підстанціях, від яких залежить робота атомних електростанцій", – додав посадовець.

До слова, Андрій Сибіга 21 вересня розповідав, що, за даними української розвідки, Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України вже напередодні зими. Йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.