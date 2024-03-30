Ми вже бачили Каховську ГЕС, – ексміністр енергетики оцінив загрозу від ударів Росії по ГЕС

Російські удари по українських ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи. Це може загрожувати й іншим державам.

Про це 24 Каналу розповів ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков, зауваживши, що загроза для українських ГЕС є цілком реальною.

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Минулого року окупанти в черговий раз продемонстрували свою терористичну сутність. Тоді вони підірвали Каховську ГЕС, через що затопило навколишні населені пункти.

Загроза реальна. Ми вже бачили, що відбувалося на Каховській ГЕС,

– зазначив Плачков.

Чи може Росія зруйнувати греблю

Як наголосив Плачков, гребля – це надзвичайно потужна та міцна гідротехнічна споруда. Вона може витримати приліт ракети. Але межа все одно є.

Гребля – надзвичайно міцна споруда. Якщо будуть прямі попадання… Якщо будуть там 20 ракет, то, думаю, можна порушити цілісність. Тоді якась частина води чи велика її кількість почне некеровано витікати з водосховища. Тоді ж станеться затоплення деяких населених пунктів,

– зазначив Плачков.

Попри це, звісно, можна буде зменшити рівень води у водосховищі. Також терористичні удари Росії по ГЕС можуть загрожувати й іншим державам. До прикладу, якщо окупанти спробують знищити Дністровську ГЕС, то будуть затоплені населені пункти навіть Молдови.

Російські удари по ГЕС: коротко