У нас спільні цілі, – політолог припустив, чи є удари по Ірану допомогою Україні від Ізраїлю

Вночі 29 січня в Ірані безпілотники атакували оборонний комплекс країни. Якщо до атаки справді причетний Ізраїль, то такі дії певним чином можуть працювати на користь України.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. В Ізраїлі наголошують, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тель-Авів перебуває на боці Києва.

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Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор заявив, що його країна допомагає Києву, "але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо".

Вігірінський припустив, що на тлі вибухів в Ірані заяву Просора можна було б трактувати як те, що саме Ізраїль завдав ударів по іранських військових об'єктах на користь України. Однак, за словами політолога, якщо такі кроки справді були здійснені, то Тель-Авів діяв насамперед у власних інтересах.

"У нас є спільні цілі з Ізраїлем у питаннях Ірану. Але для Ізраїлю не є головною ціллю перешкодити постачанню іранських "Шахідів" Росії", – зауважив Вігірінський.

Спільні цілі Ізраїлю та України

Він додав, що Київ з Тель-Авівом об'єднує інша мета. Зокрема, за словами Вігірінського, для Ізраїлю і для нас спільна ціль – щоб Іран не виробляв певні види озброєння.

Андрій Вігірінський Політолог ВПК Ірану станом на сьогодні несе спільну загрозу і для нас, і для Ізраїлю. Відтак, удари по будь-яких об'єктах, які завдаються внаслідок спільних операцій Ізраїлю, США, саудитів та інших небайдужих до безпеки Ізраїлю країн, збігаються з нашими інтересами.

Політолог зазначив, що Київ та Тель-Авів мають спільного ворога конкретно у цьому питанні – у частині військово-промислового сектору Ірану.

"У такому разі кроки, які захищають Ізраїль, можна сприймати як такі, що вчинені й на користь та на захист України. Нехай таких союзників в України буде більше", – наголосив Вігірінський.

Андрій Вігірінський прокоментував удари по Ірану: дивіться відео

Хто може стояти за ударами по Ірану

Міноборони Ірану заявило, що до вибухів була причетна терористична організація моджахедів. А Ізраїль нібито надав їм розвідувальну допомогу. Однак, за словами Вігірінського, ця версія іранської влади є нелогічною.

"Формування запасу ядерного озброєння з боку уряду Ірану не несе жодної загрози для моджахедів. Це зовсім інші сфери цінностей та інтересів", – сказав політолог.

Вігірінський додав, що, найімовірніше, за такими атаками стоять інші країни.

Якщо був уражений об'єкт, який належить до ядерної програми Ірану, то ми можемо говорити про консолідовану союзницьку позицію по організації відповідних атак з боку Ізраїлю та США,

– зазначив політолог.

Вибухи в Ірані: коротко