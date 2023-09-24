Усе для головної мети: які завдання виконують ЗСУ ударами по Криму

Україна б'є по росіянах у тимчасово окупованому Криму. Та мета цих атак – демілітаризація російської військової присутності на півострові та його деокупація.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що є чітка стратегія на шляху до головної стратегії по деокупації.

До теми У Джанкої підірвали автомобіль військовослужбовця, горіло й біля аеродрому з вертольотами ФСБ "Нині реалізуються наступні завдання: знищення і нівелювання можливостей та потужностей Чорноморського флоту Росії із встановленням домінування і панування України у Північно-Західній акваторії Чорного моря", – наголосив Мусієнко.

Звідси, як зауважив військовий експерт, і усі атаки по штабу ворожого флоту, по судноремонтному заводу та кораблях окупантів. Керівник Центру військово-правових досліджень припускає, що ці удари продовжуватимуться.

Мовиться фактично про зменшення можливостей країни-агресорки на морі та повну ліквідацію будь-яких можливостей ворога. Усе, щоби росіяни не змогли утримувати Крим як велику логістичну тилову базу, яка забезпечує вороже угруповання військ. Зокрема, на Мелітопольському напрямку та на окупованій частині Херсонської області. Це має підтримати наступальні дії ЗСУ.

"Дві стратегії, які ми бачимо, вони виконуються", – сказав Олександр Мусієнко.

Уже є результати

До того ж зменшення можливостей росіян на морі вже має свої практичні результати. Адже кораблі заходять у порти Одещини, де відвантажується зерно. Згодом судна прямують до різних країн. Тож так не можна говорити про те, що "російська блокада", яку країна-агресорка оголосила після самовільного виходу із зернової угоди, працює.

Далі, звичайно, на мою думку, це буде зменшення можливостей логістичних для ворога. Тобто удари серед іншого і по базах. Ця робота так само продовжуватиметься,

– наголосив військовий експерт.

Яка мета ударів по Криму: дивіться відео

Україна знищує російський Чорноморський флот