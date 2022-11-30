Чи можливо повністю відновити енергосистему України цієї зими

Росіяни продовжують завдавати по території України масованих ракетних ударів. Внаслідок атак страждають об'єкти критичної інфраструктури. Українці змушені жити з постійними відключеннями світла, води та без зв'язку.

Повністю відновити енергосистему цієї зими неможливо

Так, виникає запитання: "чи вдасться відновити об’єкти енергетичної інфраструктури цієї зими". Голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в ефірі всеукраїнського телемарафону дав відповідь на це запитання.

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За словами Геруса, через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, попри підтримку західних партнерів.

Обладнання, яке є на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури неможливо,

– сказав Герус. Він підкреслив, що українська енергосистема перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна. Для його виготовлення необхідно щонайменше 6 місяців. Герус додав, що Україна наразі ремонтує об'єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями. Зауважте: по всій Україні вже розгорнуто близько чотирьох тисяч " по всій Україні вже розгорнуто близько чотирьох тисяч " Пунктів незламності " – це новий проєкт підтримки людей на тлі відключень енергії. Ці пункти, яких заплановано створити ще більше, працюватимуть безплатно та цілодобово, пропонуючи "всі базові послуги" – електрику, мобільний зв'язок та інтернет, обігрів, воду, аптечку.

В Укренерго анонсували перехід на планові відключення світла

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі України покращується щодня. Наразі енергетики намагаються збільшити обсяг генерації. Так, міністр анонсував перехід на планові відключення світла.

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