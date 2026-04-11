Росія втратила вікно можливостей: авіаексперт сказав, що допомогло Україні бити по портах ворога

Україна останні тижні завдає потужних ударів по російських портах у Балтійському морі. Це напряму впливає на обвал експорту російської нафти з балтійських нафтових терміналів. Це стало можливо, імовірно, завдяки тому, що українські сили знайшли спосіб, які регулярно діставатися до Ленінградської області Росії.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, пояснивши, що може сприяти тому, що українські дрони постійно долітають до портів Усть-Луги та Приморська. Він пояснив, як це впливає на експорт російської нафти.

Як українським дронам вдалося дістатися Балтійського моря?

"За непідтвердженими джерелами, Україні нібито надано коридор у повітряному просторі деяких країн. Це означає, що ми можемо пролітати повз ці країни, виходити у Балтійське море і вже з моря завдавати ударів по росіянах", – наголосив Романенко.

Українським силам тепер, імовірно, не потрібно на дистанції приблизно понад тисячу кілометрів летіти над зонами, де, за словами авіаексперта, можливе ураження наших безпілотників.

"Водночас відсутність будь-якої реакції з боку росіян трохи насторожує. Не виключаю, що Україна самотужки все ж таки змогла прокласти маршрут в обхід російських зон ППО і без допомоги наших вірних союзників таких, як країни Балтії і Польща", – наголосив він.

Зверніть увагу! Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що російський уряд виніс попередження країнам Балтії, які дозволили українським дронам рухатися у своєму повітряному просторі. Захарова заявила, що Росія може здійснити невизначені "заходи у відповідь", якщо країни Балтії проігнорують попередження росіян. В Інституті вивчення війни припустили, що Москва може використати ці звинувачення як підстави щодо військових дій у повітряному просторі над країнами Балтії.

Крім того, українським дронам вдається долітати до Балтики завдяки наявності великої кількості цих безпілотників і їхній значно збільшеній дальності.

Такі удари потрібно здійснювати не кількома дронами, а запускати принаймні півсотню, щоб якісь з них долетіли до цілей, якщо ці безпілотники рухаються через російську територію. І трохи менша кількість, якщо дрони не летять через російську територію, тому що тоді ураження можуть бути лише на кінцевому відрізку, коли вони заходять на цілі,

– підкреслив Валерій Романенко.

Удари по російських портах у Балтійському і Чорному морі значно вплинули на можливості росіян здійснювати експорт своєї нафти. Проте ці нафтові термінали, за його словами, не повністю заблоковані. Там відбувається завантаження, але меншими темпами. А росіянам важливі темпи.

Наприклад, Росія втратила вікно можливостей, коли ціна на нафту різко піднялася через війну у Перській затоці. Максимально сприяли цьому Сполучені Штати, але вони говорили тільки про нафту, яка вже вийшла з портів,

– зазначив авіаексперт.

Однак завантажити нову нафту Росії не дали українські сили, а зараз її ціна падає, і Москва, на його думку, не встигла скористатися цією можливістю.

