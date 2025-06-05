Півненко пояснив, як Росія б'є по навчальних центрах і чому їх не можна перенести під землю

Російські війська дедалі частіше завдають ударів по місцях підготовки українських військових. Однак повністю перенести навчальні центри під землю фізично неможливо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександра Півненка для Анни Максимчук.

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Як запобігти ударам по навчальних центрах

Олександр Півненко пояснив, що військові щотижня отримують розпорядження головнокомандувача щодо зосередження та збереження особового складу.

На основі цього документу командування розробляє додаткові інструкції та алгоритми дій, зокрема встановлює гучномовці, посилює контроль за діями військових і впроваджує відеоспостереження на стрільбищах.

Я вже встановлюю камери на кожному мінімальному стрільбищі військовому, щоб контролювати ситуацію. Бо є люди, які просто загралися: не було прильотів – і вони вирішили, що вже нічого не буде. Тривога – та й нехай собі буде,

– розповів командувач НГУ.

У випадку порушень проводяться службові розслідування. За їхніми результатами винних позбавляють звань, відсторонюють від посад та обмежують у службі.

За словами Півненка, матеріали також передають до правоохоронних органів для правової кваліфікації та можливого відкриття кримінальних проваджень.

Я постійно спілкуюся з рідними: рідні безвісти зниклих, рідні полонених, рідні загиблих... І всі задають постійно мені питання, тому я не буду ставитись поважливо до тих людей, які просто порушують мої ж розпорядження,

– підкреслив Олександр Півненко.

Попри російські ракетні удари, повністю перенести навчальні центри під землю фізично неможливо.

Підготовку танкістів теж під землю забрати, чи що? А підготовку БпЛА?

– лаконічно відповів військовий.

Водночас під землю дійсно можна перенести окремі тири – і така практика вже застосовується.

Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео

Нагадаємо, 4 червня російські війська завдали ракетного удару по навчальному полігону в Полтавській області. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі.