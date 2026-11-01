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1 листопада, 14:18
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Україна за три дні вивела з ладу 10% нафтопереробних потужностей Росії, – OSINT-аналітик

Анастасія Колеснікова

За останні три дні Сили оборони України вивели з ладу близько 10% нафтопереробних потужностей Росії. Під ударами опинилися гігантські заводи в Самарській і Нижньогородській областях, а також у Башкортостані.

Сумарна річна потужність трьох атакованих підприємств сягає 30 – 33 мільйонів тонн нафти, наголосили у Dnipro Osint

Хронологія та географія уражень

Кожна із цих трьох атак на НПЗ була масштабною. 

"За один удар з ладу виходять одразу кілька технологічних установок, зокрема первинної та вторинної переробки нафти", – пояснили аналітики. 

Вони очікують, що надалі для російської нафтової галузі ситуація лише ускладнюватиметься.

Які НПЗ Сили оборони уразили за три дні / Фото з телеграм-каналу

Зауважимо, що серія результативних ударів по НПЗ розпочалася 30 жовтня, коли безпілотники уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. 

В українській оборонній компанії Fire Point згодом підтвердили, що об'єкт річною потужністю близько 8,8 мільйона тонн нафти атакували за допомогою вітчизняних безпілотників FP-1.

У ніч проти 31 жовтня вибухи та масштабна пожежа спалахнули на заводі "Башнефть-Новойл" у Башкортостані. Це підприємство здатне переробляти близько 7 мільйонів тонн сировини на рік і належить до найбільших у Росії виробників суднових, гідравлічних і моторних мастил.

Наступною ціллю в ніч проти 1 листопада став завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області. Потужність гіганта становить майже 17 мільйонів тонн сировини на рік, що робить його четвертим за величиною в країні та другим за обсягами виробництва автомобільного бензину. 

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