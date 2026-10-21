Зять Трампа знову вимагав не бити по російських НПЗ, – Axios

Під час переговорів в Осло у вівторок, 20 жовтня, Джаред Кушнер знову закликав Україну припинити удари по російських НПЗ. Володимир Зеленський заявив, що готовий піти на це за однієї умови.

Москва має перестати бити по українській енергетиці. Про це пише Axios.

Що відомо про вимоги США?

Джаред Кушнер долучився до переговорів дистанційно та наполягав на вимозі Дональда Трампа не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами інформованого співрозмовника видання, зять президента США поводився під час діалогу надзвичайно прямолінійно. Водночас щоденні удари країни-агресорки по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі України його не настільки цікавлять.

У Вашингтоні розраховують на готовність Кремля до компромісу після того, як Дональд Трамп погодився зняти обмеження на продаж російського дизельного пального й пішов на інші схвалені Москвою кроки. Анонімний американський посадовець повідомив, що українська делегація озвучила власні нові ідеї, які детально обговорили під час зустрічі. Сторони досягли істотного поступу та налагодили високий рівень узгодженості на робочому рівні щодо подальших спільних дій.

Зазначимо, що очільник американської делегації в Норвегії Стів Віткофф після консультацій із європейськими партнерами планує провести пряму зустріч із Володимиром Путіним у середу, 21 жовтня. Він поділиться ідеями та пропозиціями, які обговорювали американці та європейці на зустрічі в Осло. Також представник президента США говоритиме про можливість зустрічі очільників України та Росії.

Раніше Білий дім уже звертався з проханням припинити удари по нафтопереробних заводах країни-агресорки. У Вашингтоні пояснювали це тим, що дизельна угода Трампа з Путіним нібито може повернути Москву за стіл переговорів.