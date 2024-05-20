Подвійний удар: атаки по російських НПЗ вийшли на новий етап

Дрони СБУ вже вдруге атакували військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї. На ньому розміщувалися літаки, які атакують українські позиції. Також безпілотники вдруге успішно завдали удару по НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, після чого він призупинив роботу. На фоні цього Білорусь збільшила постачання палива в Росію.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Білорусь завжди постачала нафтопродукти в Росію, коли їм було це потрібно. І Мозирський НПЗ багато в чому зараз працює на потреби Росії.

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Білорусь "рятує" Росію

Українські сили двічі атакували також великий перевальний нафтопереробний завод у Смоленській області, через який з Білорусі на територію Росії якраз надходять нафтопродукти.

Очевидно, що Білорусь виступає "рятівником" Росії, допомагаючи та постачаючи нафту. Це дає росіянам можливість запобігти катастрофі або кризі. Якщо до цих ударів Білорусь регулярно постачала нафту, то зараз вони збільшують це постачання,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

На його думку, це питання можна вирішити так само як з російськими НПЗ, але потрібні певні рішення. Однак зараз є рішення не атакувати об'єкти на території Білорусі – і вони не атакуються.

Гарна ознака

Українські удари вийшли на новий етап і виток, тому що зазнають уражень ті об'єкти НПЗ, по яких уже були удари та прильоти. Так, наприклад, нещодавно вдруге був завданий удар по НПЗ в Туапсе. Це гарна ознака.

"Також такі атаки мають системний характер, коли вражаються або нові НПЗ, або ті, по яких вже було завдано ударів. І це відбувається доволі успішно, що є теж гарною ознакою", – зауважив Олександр Мусієнко.

Росіяни ще не дійшли до критичної точки, але такі атаки створюють для них значні проблеми, адже наразі знищено понад 14% можливостей нафтопереробних заводів.

Що ж до ураження українськими безпілотниками військових аеродромів Росії, все очевидно: це ті аеродроми, які використовуються для носіїв КАБів – літаків Су-34 і Су-35.

Вони завдають ударів керованими авіабомбами, що становить певні ризики і виклики для українських військових на фронті. Тому знищувати ці літаки потрібно за можливістю у повітрі, але поки що потрібно накопичити потенціал для того, щоб ці мандрівні Patriot знову з'явилися і почали бити чи відновили свою роботу,

– наголосив Олександр Мусієнко.

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