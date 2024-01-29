Дістаємо, куди росіяни й не сподівались: до яких наслідків призведуть удари по НПЗ
Останні кілька тижнів українські сили завдають ударів по ворожих нафтопереробних заводах на території Росії. Якщо раніше наші дрони діставали до російських об'єктів у Чорному морі, то зараз у зоні ураження термінали на півночі.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зазначивши, що можливості України дозволяють завдати ще більшої шкоди ворогові. Наслідки її росіяни відучують також на фронті.
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Експортні можливості Росії є невеликими
На окупованій території Україні перебуває величезне угрупування противника – приблизно 500 тисяч, і воно потребує зокрема пального. Удари по тилах ворога це для України єдиний вихід для того, щоб протистояти цій величезній машині.
Майже не щодня відбуваються удари по нафтопереробних об'єктах росіян. Ба більше, прилітає на півночі Росії, там де ворог був впевнений взагалі все надійно захищено. Також росіяни не очікували, що ми маємо засоби ураження, які здатні завдавати такі удари,
– підкреслив він..
Наприклад, у Ленінградській області в Усть-Лузі, який розташований на відстані понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Це північні ворота Росії, на нафтопереробному підприємстві, яке було уражено, є 40% сирої нафти країни.
Росія хоч і велика за площею, але її експортні можливості невеликі: Балтійське море на півночі та Чорне море – на півдні. А до Новоросійська та Туапсе українські дрони вже долітали.
Сьогодні такі удари є більш ефективними, ніж санкції, які на Росії наклав Захід. Якщо перекрити шляхи експорту нафти та нафтопродуктів, тоді це буде удар по прибутках Росії,
– впевнений військовий експерт.
Вся смуга на відстані 500 кілометрів, де в Росії розташовані нафтобази, а також бази з дизельним пальним, мають бути уражені постійно роєм дронів впродовж 1,5 – 2 місяців. Після цього Росія реально почне відчувати перебої з пальним також угруповання окупантів на території України.
"Завдавши системного та тривалого ураження по тилах ворога ми збільшимо час та зменшимо об'єм поставки палива цьому угрупуванню. Це призведе до того, що почне пробуксовувати сили окупантів на фронті", – наголосив Сергій Кузан.
Більше про удари по НПЗ в Росії
- Вночі 21 січня українські дрони влучили в нафтопереробний термінал "Новатек" в Усть-Лузі у Ленінградській області. Внаслідок удару відбулась пожежа. Також було зупинено виробничий процес.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни не були готові до того, що українські дрони зможуть уразити об'єкти на півночі. Імовірно системи ППО, які захищають Ленінградську область не виконали свої функції, адже можливо їх встановили для того, щоб відбити можливі удари сил НАТО, але Росія не припускала можливість удару з півдня.
- Також після удару по нафтопереробному терміналу в Усть-Лузі скоротився експорт нафти з Росії. Саме через цей термінал, ат також у Приморську відбувається приблизно 40% морського експорту російської нафти та нафтопродуктів.
- Водночас після удару по підприємству "Новатек" в Усть-Лузі 8 іноземних суден відійшли якомога далі від терміналу, і це поганий сигнал для росіян.
- Крім того, росЗМІ повідомляють, що невідомі дрони атакували нафтопереробний завод "Славнефть – ЯНОС" у Ярославлі вранці 29 січня.