Дістаємо, куди росіяни й не сподівались: до яких наслідків призведуть удари по НПЗ

Останні кілька тижнів українські сили завдають ударів по ворожих нафтопереробних заводах на території Росії. Якщо раніше наші дрони діставали до російських об'єктів у Чорному морі, то зараз у зоні ураження термінали на півночі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зазначивши, що можливості України дозволяють завдати ще більшої шкоди ворогові. Наслідки її росіяни відучують також на фронті.

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Експортні можливості Росії є невеликими

На окупованій території Україні перебуває величезне угрупування противника – приблизно 500 тисяч, і воно потребує зокрема пального. Удари по тилах ворога це для України єдиний вихід для того, щоб протистояти цій величезній машині.

Майже не щодня відбуваються удари по нафтопереробних об'єктах росіян. Ба більше, прилітає на півночі Росії, там де ворог був впевнений взагалі все надійно захищено. Також росіяни не очікували, що ми маємо засоби ураження, які здатні завдавати такі удари,

– підкреслив він..

Наприклад, у Ленінградській області в Усть-Лузі, який розташований на відстані понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Це північні ворота Росії, на нафтопереробному підприємстві, яке було уражено, є 40% сирої нафти країни.

Росія хоч і велика за площею, але її експортні можливості невеликі: Балтійське море на півночі та Чорне море – на півдні. А до Новоросійська та Туапсе українські дрони вже долітали.

Сьогодні такі удари є більш ефективними, ніж санкції, які на Росії наклав Захід. Якщо перекрити шляхи експорту нафти та нафтопродуктів, тоді це буде удар по прибутках Росії,

– впевнений військовий експерт.

Україна має виготовити 1000 ударних дронів з дальністю понад 1000 кілометрів та близько 10 тисяч дронів з дальністю 600 кілометрів.

Вся смуга на відстані 500 кілометрів, де в Росії розташовані нафтобази, а також бази з дизельним пальним, мають бути уражені постійно роєм дронів впродовж 1,5 – 2 місяців. Після цього Росія реально почне відчувати перебої з пальним також угруповання окупантів на території України.

"Завдавши системного та тривалого ураження по тилах ворога ми збільшимо час та зменшимо об'єм поставки палива цьому угрупуванню. Це призведе до того, що почне пробуксовувати сили окупантів на фронті", – наголосив Сергій Кузан.

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