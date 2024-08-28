З початку року ЗСУ щонайменше 64 рази атакували НПЗ в Росії та на окупованих територіях, – ЗМІ

З початку року українські військові щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні підприємства та інфраструктуру на території Росії та в окупованих Криму та Луганську.

За словами журналістів, в останні місяці безпілотники дедалі частіше влучають у нафтові об'єкти у південних регіонах Росії. Водночас експерти вважають, що атаки на НПЗ спричиняють локальні перебої, але загалом не впливають на ринок палива.

Читайте також Попри усі санкції: російська нафта продовжує постачатись в Угорщину і Словаччину

Як атаки на НПЗ впливають на ціни на бензин

За підрахунками журналістів ВВС, близько чверті всіх атак сталися в Краснодарському краї. Як мінімум у 49 випадках вони призвели до пожеж. Інформації про те, як ремонтують заводи після атак, у відкритому доступі немає.

Журналісти з посиланням на російського експерта розповіли, що на початку року мішенями ставали в основному НПЗ, значущі для внутрішнього ринку. Навесні ж фокус атак змістився на об'єкти, які використовуються для постачання військової техніки, – тоді збитки стали більш чутливими.

Поблизу кордону є, умовно, два десятки об'єктів, де військові можуть забирати великі обсяги дизелю. Це логічні цілі, оскільки ЗСУ треба перервати постачання російської армії,

– сказав він.

Цього року бензин дорожчає: за січень – липень ціни зросли на понад 5%, а в липні зростання навіть прискорилося. При цьому, як зазначають експерти, обсяг випуску бензину в січні-липні практично не змінився. Владі зрештою довелося запровадити ембарго на експорт бензину до кінця року.

Однак зростання цін експерти не пов'язують з атаками безпілотників. Вони звинувачують радше сукупність причин — високий попит на бензин влітку, планові ремонти на НПЗ та інші фактори.

До слова, раніше стало відомо, що в результаті спільної роботи ГУР та ССО було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" у Ростовській області Росії. Об'єкт атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.