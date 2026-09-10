Зеленський підтвердив атаку на НПЗ, порт та ще 6 об'єктів у Росії

Українські далекобійні сили завдали серії нищівних ударів по військово-промисловій інфраструктурі Росії у різних регіонах країни-агресорки у ніч на 10 вересня. Було 8 влучань по об'єктах, які працюють на війну, зокрема, по НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні та порту у Дагестані.

Про це написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Географія ударів та уражені об'єкти

Під прицільним ударом опинився нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані, який є єдиним глибоководним російським портом на Каспії, який не замерзає, функціонує цілий рік і обслуговує як наливні, так і сухі вантажі.

Крім того, українські сили атакували стратегічні цілі у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність,

– написав Володимир Зеленський.

Наслідки атак на Росію: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше українські сили уразили військово-морську базу у Новоросійську. Це була помста за останні цинічні обстріли України.

У Новоросійську уражено: