"Світ бачить": Зеленський відреагував на удар по Павлограду та анонсував нові пакети допомоги

Російські війська вкотре вдарили по цивільних об'єктах у кількох містах. Унаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки та є жертви серед мирного населення.

Про обстріли цивільної інфраструктури повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленський відреагував на нові атаки Росії?

За словами президента, у Павлограді окупанти вбили безпілотниками чотирьох людей безпосередньо біля торговельних центрів, а ще понад 60 осіб дістали поранення.

Крім того, російські війська завдали ударів авіабомбами по житлових будинках у Краматорську, поранивши десятки людей.

Під ударами ворога також опинилися інші населені пункти Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, а вже увечері під атакою перебували Дніпро і Київ.

Працюємо максимально з нашими партнерами, щоб ми могли давати захист українцям від такого російського терору,

– заявив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз готуються нові рішення щодо додаткових пакетів оборонної підтримки, зокрема для захисту українського неба від повітряних атак.

Світ бачить, що робить Росія. І буде підтримка для України. Сто відсотків уваги зараз цьому – конкретне посилення нашого захисту, конкретне фінансування для оборони, конкретні можливості для виробників зброї, щоб захищати життя,

– підсумував президент.