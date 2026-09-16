У ніч на 13 вересня Росія завдала удару поблизу пункту пропуску Ягодин на польсько-українському кордоні. Після вибуху стало відомо про падіння уламків, які призвели до пожежі на АЗС, загоряння вантажівок. Ба більше, один з російських безпілотників влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави.

Після 4:00 13 вересня польське військове керівництво, усвідомивши, що це і є та сама "важка ніч", підняло в повітря чергові винищувачі, які патрулювали національний повітряний простір до 10:00. Згодом речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський підтвердив влучання російських безпілотників у безпосередній близькості до польського кордону.

Чому така атака була прогнозована, хто в цьому допомагав Кремлю, як відреагували в Польщі та що чекає на Європу далі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Це не випадкова атака

Атака на прикордонний перехід "Ягодин – Дорогуськ" – черговий доказ того, що росіяни здійснюють повітряний терор. Тепер Росія просто розширює номенклатуру. Коментуючи інцидент, у ДПСУ зазначали, що атаки на пункти пропуску мають на меті не лише налякати людей, які перетинають кордон, а й суттєво ускладнити логістичні зв'язки України з сусідніми країнами.

За 2 дні до атаки на "Ягодин" полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан проаналізував атаку на пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні України й Молдови в Одеській області. На його думку, метою росіян було подивитися на реакцію Молдови й зробити умовне "щеплення" такими ударами всім іншим країнам.

Тоді він наголосив, що варто очікувати схожі атаки й на польському кордоні. Тож удари росіян по прикордонному переходу "Ягодин – Дорогуськ" були питанням часу.

Останнім часом уже зрозуміло, що росіяни ескалюють вторгнення в Європу. Крім переходів з України, полякам треба посилити щонайменше кордони з Росією,

– застеріг Світна.

Наслідки атаки біля кордону (Фото "Суспільне Луцьк", УНН):

До чого тут Лукашенко

Ще в червні цього року Володимир Зеленський повідомив, що росіяни застосовують Білорусь для атак на Україну. Мовилось про ретранслятори, розміщені на території країни, які допомагають ворожим дронам безперешкодно залітати, зокрема, на західні області. Тоді ж український президент висловив Олександру Лукашенку ультиматум.

Тижня вистачить на те, щоб її зняти, вимкнути? Інакше це зробимо ми,

– заявив тоді Зеленський.

Після цього Мінськ періодично вимикав ретранслятори, але не на довго – країна-агресорка знову використала їх для атаки поблизу кордону з Польщею, про що сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він пояснив, що розширення використання подібних технічних засобів дозволяє противнику збільшувати дальність і тривалість польоту ударних безпілотників.

Ми вже бачимо, що загроза йде для країн Європи, але якщо масштабують ці технічні засоби, то власне політ БпЛА буде ще довшим,

– підкреслив Демченко.

При цьому, як Україна реагуватиме на ігнорування своїх вимог білоруським диктатором, наразі невідомо. Втім, щось робити треба, адже Росія не думає відмовлятися від атак і лише масштабує терор. У цій ситуації зволікання з діями, які вже були доволі непрозоро анонсовані – це пряма втрата обличчя.

Емісар Трампа в Білорусі Джон Коул може стати стримувальним фактором для України / Фото – пресслужба Лукашенка

З іншого боку – це також і ескалація. При чому – з багатьма невідомими, адже режим Лукашенка нині активно заграє з Трампом і має в цьому успіх (останній доказ – зняття санкцій з білоруських підприємств в обмін на звільнення заручників).

Удар по локомотиву та реакція Польщі

Після атаки чи не найбільший резонанс в інформаційному просторі викликав удар по локомотиву. На станції був дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки країн ЄС та колишніми європейськими очільниками, зокрема експрем'єром Великої Британії Борісом Джонсоном, який, щоправда, встиг перетнути кордон.

На щастя, обійшлось без жертв – російський дрон наблизився до поїзда, а після оголошення тривоги пасажирів розбудили та організували евакуацію. Однак не має сумнівів, що інцидент став сигналом з Кремля.

Я думаю, що вони (росіяни, – 24 Канал) знали. Саме тому, коли в цьому потягу були європейці, американці, велика делегація, і вони атакували,

– наголосив Володимир Зеленський.

Не зволікаючи, в Польщі скликали нараду, у якій брали участь міністри, командувачі збройних сил та представники спецслужб. Глава МЗС країни Радослав Сікорський пригрозив Росії, заявивши, що країна-агресорка ескалує ситуацію, і польська держава дасть на це серйозну відповідь, яка зміцнить нашу безпеку.

Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом дуже активних дій Росії.

Згодом Туск закликав пришвидшити рух біля пунктів пропуску, щоб уникати великих черг на кордоні. Варшава припускає, що велике скупчення транспорту може стати ціллю російських БпЛА. Особливо небезпечним є скупчення вантажівок з пальним.

Все це відбувається на тлі обміном гучними фразами між керівництвом Польщі та Росії про те, хто кого швидше знищить і реальній, а не гібридній війні. Втім наразі в меню лише гібридні варіанти, до яких Польща вочевидь не готова попри всю свою браваду.

"Час заяв з Європи минув"

Політолог Ігор Чаленко пояснив, що на тлі російських атак на пункти пропуску в Європи залишається один вихід – перейти до прикладних військових кроків.

Наприклад, атака на "Ягодин" доводить необхідність створення зони безпеки вздовж спільного кордону.

Можливо, виділити смугу у 20 – 30 кілометрів. Румунія, Польща, Угорщина цілком спроможні сьогодні подбати про безпеку прикордоння, там, де розташовані пункти пропуску,

– сказав він.

Оскільки саме Польща є головним логістичним хабом, вона має суттєву перевагу та має бути першою зацікавлена у реальному захисті сухопутних шляхів від російських загроз.

Час заяв минув, і треба забезпечувати захист критичних ключових позицій, бо Україна – це перша лінія оборони всієї Європи, – резюмував політолог.

До слова, в межах програми "Східний щит" поляки розпочали роботу з облаштування фортифікаційних споруд та спостережно-охоронних постів поблизу кордону з Україною. На думку речника ДПСУ, після атаки на "Ягодин" в Польщі оцінюють російську загрозу, яка може йти під час таких повітряних ударів Росії. Саме тому країна прийняла рішення щодо посилення свого прикордонного напрямку кордону додатковими підрозділами армії.

Відчай Володимира Путіна – саме так описує удар біля польського кордону генсек НАТО Марко Рютте. Російський диктатор прагне спинити Європу від підтримки України та підірвати єдність. Однак, за словами Рютте, він помиляється. То ж тепер важливо, щоб за цими словами були конкретні дії, адже російська загроза вже давно вийшла за межі України.