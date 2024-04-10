Влучні удари по окупантах на Херсонщині: на яку зміну в авіації вказують

ЗСУ завдали подвійного удару по командних пунктах російської армії на Херсонщині: відпрацював винищувач Міг-29 у Каховці, а також ЗСУ обстріляли командний пункт в селі Ольгине за допомогою HIMARS. Ці удари говорять про зміну в авіації найближчим часом.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що достатня кількість авіації в Україні дозволить ЗСУ наблизитись до контрнаступу. Також українським військовим потрібні засоби для наземних операцій.

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Зміна авіації

За словами Світана, удари, які зараз відбуваються з правого берега Дніпра свідчать про майбутню передачу літаків для української авіації.

Хоча б 2 ескадрильї від 24 літаків ми отримаємо влітку,

– підкреслив військовий експерт.

Просування на лінії фронту

Ескадрилья-підрозділ, що складається з кількох військових літаків та їх екіпажів від 12 до 24 одиниць, переважно, одного типу.

За словами Світана, як тільки в Україні з'явиться достатня кількість авіації та хоча б одна бригада, яка зможе повноцінно працювати над виконанням завдань із завоюванням переваги у повітрі, а потім роботи по наземних цілях, це дасть нам можливість наблизитись до контрнаступальних операцій, як мінімум, по лівому березі Дніпра.

"З правого берега найзручніше виконувати удари за допомогою авіаційних засобів ураження. От відпрацювали Міг-29 та HIMARS, масштабування таких ударів призведе до обвалення Херсонського напрямку", – зазначив військовий експерт.

Наземні операції

Крім авіації, на думку Світана, Україні потрібна достатня кількість засобів для наземних операцій, адже зачисткою будуть займатись саме наземні військові частини.

Їм буде набагато легше це робити після того, як відпрацює авіація,

– зауважив військовий експерт.

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