У Зеленського сказали, як переконати Байдена нарешті дати дозвіл на удари вглиб Росії

Україна досі не отримала дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії від Сполучених Штатів. І зараз у Байдена можуть бути "розв'язані руки" щодо сильних рішень.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що перенесення війни на територію Росії – це правильний шлях, по якому треба йти.

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Як переконати Байдена

Як наголосив Подоляк, такий дозвіл був би вигідним для Джо Байдена та Демократичної партії. Їм якраз потрібно формувати нову позицію для наступного електорального циклу. І сильні рішення щодо України багато в чому їм допоможуть.

Масовані удари по військовій інфраструктурі, по їхній логістиці суттєво вплинуть і на Росію, і на лінію фронту. Це було б хороше рішення для Демократичної партії. Вони могли б втягуватися у наступні електоральні цикли з позитивною конотацією,

– сказав Подоляк.

Жорсткі рішення щодо Росії принесуть велику користь Сполученим Штатам. Падіння її репутації суттєво вплине і на її союзників. Йдеться про Північну Корею, Іран тощо. Усі ці країни люблять поширювати різну брехню, що вони надзвичайно сильні та здатні усіх перемогти. Ці міфи потрібно зруйнувати.

Домінування США у світі суттєво зростатиме завдяки ударам по території Росії. Не бачу сенсу, навіщо Дональду Трампу захочеться від цього відмовлятися. Нам потрібно донести три речі. Перше – війна такого типу має закінчитися поразкою країни-агресора. Друге – війна такого типу має бути закінчена масштабними судовими процесами та покаранням для Росії. Третє – війна такого типу має закінчитися розгромом Росії. Це убезпечить світ від подальших таких агресій,

– наголосив Подоляк.

Додамо, що, за даними ЗМІ, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон спробують переконати президента США Джа Байдена дозволити бити ракетами по території Росії.