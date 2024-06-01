У НАТО розповіли, чому дозволили бити по російських цілях саме в районі Харкова

Дозвіл, наданий США на удари по Росії, дуже цінний для України та змінить правила гри на полі бою. Його довго не хотіли давати, але все змінилося після наступу росіян на Харківщині.

Цікаво, що дозвіл не включає удари дальнобійними ракетами ATACMS. Тепер конгресмени закликають повністю зняти обмеження і розв'язати Україні руки.

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Єнс Столтенберг розповів про деталі щодо дозволу бити по території Росії

Право на самооборону включає також право на нанесення ударів по цілях на території агресора. І це саме те, що Україна повинна мати змогу робити. Не в останню чергу в Харкові, бо там лінія фронту і кордон більш-менш збігаються,

– пояснив він.

Генсек НАТО нагадав, що Росія напала на іншу країну, грубо порушивши цим міжнародне право. Тож самооборона України є легітимною.

Якби Україна не могла завдавати ударів по артилерійських батареях росіян, їхніх ракетних батареях чи аеродромах, "було б дуже важко". Столтенберг вітає, що союзники по НАТО послабили обмеження та дозволили нашій державі використовувати проти агресора західну зброю. Таким чином у НАТО "дали зрозуміти, що, звичайно, Україна має право на самооборону".

Чи може Україна бити по російських РЛС

А от щодо радіолокаційних станцій не зрозуміло. Союзники говорять про удари по них дуже обтічно. Єнс Столтенберг не став винятком і відповів без конкретики.

"Я не буду вдаватися в подробиці, як саме Україна має проводити свої операції з самооборони. Але вони мають відповідати міжнародному праву і виконуватися відповідально", – висловився він.

Що відомо про дозвіл на удари по Росії

Увечері 30 травня американські ЗМІ повідомили, що Байден міг таємно дозволити Україні бити по Росії американською зброєю, але тільки по областях, які межують з Харківщиною. Згодом інформацію підтвердили Володимир Зеленський – мовляв, Україна отримала певні сигнали від США – та Ентоні Блінкен.

Останній натякав, що позиція США з цього питання може змінитися, бо Америка адаптується до умов війни та коригує свою позицію. 31 травня він офіційно підтвердив на брифінгу, що Байден дав такий дозвіл.

Майже одночасно зі США схожий дозвіл дала Німеччина. Й аргументувала його майже такими самими словами: країна адаптувалася та вирішила дозволити бити німецькою зброєю по росіянах в районі Харківщини, бо агресор дуже активізувався в цьому регіоні.

Низка інших європейських країн заявляла про подібні дозволи раніше.