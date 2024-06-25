Не варто порівнювати зі США, – у Німеччині пояснили, чому не дозволили Україні бити вглиб Росії

На початку червня Україна отримала дозвіл Німеччини бити по військових об’єктах Росії, але лише на прилеглих до Харківської області ворожих територіях. Причиною є те, що дальність німецької зброї не дозволяє атакувати на більшу відстань.

Про те, що дальність дії німецької зброї не дає можливості розширити цей дозвіл, заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, 24 червня, пише 24 Канал.

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Німецьку зброю не варто порівнювати з американською

Німецька зброя має значно менший радіус дії, аніж американська.

"Що стосується німецьких озброєнь, то радіус їхньої дії є значно меншим, ніж дальність американських. Отже, з боку Берліна жодних змін тут немає. Йдеться дуже конкретно про території, які межують з Україною, про прикордоння…. Німецьку зброю не можна порівнювати з американською, бо не можна порівнювати дальність дії", – сказав Гебештрайт.

Нагадаємо, що раніше Німеччина взагалі не дозволяла використовувати свою зброю для атак по Росії. Однак, за словами речника німецького уряду, її думка змінилася після інтенсивних ударів по Харкову та області. Втім, Гебештрайт зауважив, що у Берліні взяли до уваги заяву США про застосування американської зброї по глибокому тилу Росії.