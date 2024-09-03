Україна має дрони та ракети, що можуть пролетіти на 1500 кілометрів вглиб Росії, – Камишін

Україна продовжує нарощувати власні далекобійні можливості. Наразі наша держава вже має розробки, що здатні долати відстань у 1500 кілометрів.

Про це розповів міністр України з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Дивіться також Російську Твер атакували дрони: потужні вибухи лунали біля військового аеродрому

Далекобійні дрони і ракети України

Під час інтерв'ю у Камишіна запитали, яку зброю дальнього радіусу дії Україна виробляє, та чи використовує її для ударів по інфраструктурі Росії.

У нас є дрони, ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів. І ви бачили, що вони ефективні,

– відповів Камишін.

Інших подробиць про це озброєння міністр не навів.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що вийти на виробництво 1,5 – 2 мільйони дронів в рік – цілком реально. Разом з тим ще на початку року лунало число в 1 мільйон БпЛА.

Окрім цього зазначимо, що 3 вересня до Верховної Ради надійшла заява на звільнення Олександра Камишіна. Однак той повідомив, що залишається працювати в оборонній галузі. Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що на міністра чекає підвищення.