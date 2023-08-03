Україна може завдавати удари по території Росії зброєю власного виробництва, – Данілов

Україна може завдавати удари по території Росії озброєнням, яке розроблене вітчизняним військово-промисловим комплексом. До речі, для цього західну зброю наша держава не може використовувати.

Однак заборона не стосується зброї українського виробництва. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Україна може завдати удари по території Росії

За словами Данілова, якщо Росія розгорнула проти України величезну військову кампанію, і через ворожі атаки в нашій країні гинуть цивільні, то "які мають бути табу?".

Секретар РНБО заявив, що Україна домовилась з країнами-партнерами не застосовувати їхнє озброєння для ударів по території Росії. Проте ця заборона не стосується зброї українського виробництва.

Хочу сказати, що у нас є певні досягнення в цьому. Хоча не все можна розповідати, але те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів – це речі, які мають дуже обмежена кількість країн,

– зазначив Данілов.

Він наголосив, що такі розробки виконують бойові завдання "на відмінно".

У Зеленського підтримали заяву Залужного про удари по Росії

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ, якщо партнери України бояться давати зброю для ударів по Росії, то Сили оборони використають для цього вітчизняну. В Офісі Президента підтримали позицію Валерія Залужного.

Так, Михайло Подоляк заявив, що Залужний абсолютно правий щодо ударів по Росії. Він вважає, що Сили оборони можуть бити не лише по тимчасово окупованих територіях, аби вигнати ворога з України. Якщо для цього не можна використовувати західну зброю, то наша держава має свою.