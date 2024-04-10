На тлі атак України: у Росії збільшився попит на засоби протидії БпЛА у 4 рази

Посилення атак українських безпілотників змушує російські компанії шукати спосіб захистити заводи власноруч. На тлі цього, попит у країни-агресорки на приватні засоби протидії БпЛА за останній рік зріс аж у чотири рази.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Попит на засоби протидії БпЛА в Росії збільшився у 4 рази

Тендерні дані показують, що попит на приватні системи для відбиття безпілотних літальних апаратів (БпЛА) за останній рік зріс у чотири рази. Водночас, за оцінками Bloomberg Economics, Росії вдалося щонайменше подвоїти виробництво такого обладнання з початку війни,

– йдеться у повідомленні.

У виданні зазначили, що оскільки війна все більше поширюється на територію Росії, приватні компанії підігрівають попит на спеціальні системи радіоелектронної боротьби. Там зазначили, що близько третини всіх тендерів на системи протидії безпілотників Росії були проведені нафтогазовими підприємствами. На промислові та гірничодобувні компанії припадає 28% і 10% випадків відповідно.

У Bloomberg зазначили, що Андрей Клюєв, генеральний директор місцевого виробника радіолокаційного обладнання Umirs, сказав, що війна призвела до "вибухового зростання" ринку радіоелектронної боротьби, і виробництво поки не встигає за попитом. "Загроза зростає набагато швидше, ніж можуть впоратися виробники", — сказав він, виступаючи на конференції з технологій боротьби з БпЛА в Москві.

Тим не менш, як повідомили у виданні, виробництво радарів і радіообладнання дистанційного керування – статистична категорія, до якої потрапляють системи боротьби з дронами – розпочинає рік із потужними темпами. Згідно з останніми даними Федеральної служби статистики, у лютому виробництво зросло вдвічі порівняно з тим же періодом 2023 року, другий місяць поспіль стрімкого зростання.

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