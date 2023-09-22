Бояться української креативності: Подоляк назвав слабкі місця росіян

Українські бійці ефективно завдають ударів по військових цілях ворога в Росії та на окупованих територіях. У такий спосіб Україна показує всьому світу, що Росія – це зовсім інший рівень країни, яку не треба боятися.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що росіяни цілеспрямовано атакують цивільне населення України.

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Треба працювати над знищенням Росії

Українські бійці ефектно й креативно підходять до того, як з мінімумом ресурсів завдавати великої шкоди російським окупаційним угрупованням, ворожим складам тощо.

Попри всі політичні аспекти, всю складність глобального політичного процесу, треба вставати зранку чи вночі й запускати у повітря щось, що має надати нам додаткових джокерів для розмови з нашими партнерами, а також важливих пропагандистських, інформаційних елементів. Росія – це зовсім інший рівень країни. Її не треба боятись, треба просто працювати над знищенням її можливостей.

Ви бачили, що відбувалося в акваторії Чорного моря, з відкриттям неба над Кримом… Це суттєво впливає на поведінку Росії в акваторії Чорного моря. Так, росіяни бравують, погрожують, намагаються торгувати, щось комусь обіцяють, але вони достатньо сильно бояться української креативності й щодо морських дронів, щодо ефективного знищення системи "Тріумф", щодо атак на півострів,

– мовив Подоляк.

Радник голови ОПУ підкреслив ключову різницю між Україною та Росією. Країна-агресор, маючи величезну кількість далекобійних ракет, які чомусь Росії дозволили тримати, демонстративно вбиває населення України. Росіяни атакують саме цивільне населення.

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Важливо знищити військову інфраструктуру

Зараз в окупантів з'явилося ще одне завдання – удари по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія – синонім слова геноцид. Росіяни хочуть вбивати цивільне населення, чи позбавити його можливості жити в нормальних умовах зі світлом, водою й теплом.

Водночас Україна точково працює виключно по військових цілях. Для нас важливо знищити військову інфраструктуру. Адже чим більше ми нищимо військову інфраструктуру і про це більше говорять у різних регіонах Росії, тим більше це доослабить силові вертикалі в країні-агресорці.

Надалі це приведе до неконтрольованого бунтарського процесу в Росії, до якого неготові наші партнери. Вони не розуміють, що таке постпутнінська Росія і як там може відбутись перехоплення влади. Партнери й не будуть до цього готові, як не були готові в 1991 році до швидкого й абсолютно ефектного розпаду Радянського Союзу. Так само відбуватиметься із Росією,

– зазначив Подоляк.

Важливо, щоб наші СБУ і ГУР МО продовжували "перегони", хто більше знищить, хто ефектніше щось зробить на окупованих територіях. Адже це пришвидшить певні процеси в Росії.

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