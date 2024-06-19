Санкції Сирського, – Світан про успішне застосування ракети "Нептун"

Українські сили проти ночі 18 червня атакували російську нафтобазу у Ростовській області та нафтовий термінал в Краснодарському краї. Удари були завдані, зокрема, ракетами "Нептун".

Ракета "Нептун" була розроблена для потоплення важкоброньованих військових кораблів в морі, однак ефективно використовується в режимі наземної атаки. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що ці ракети були створені на базі старої радянської протикорабельної ракети "повітря – корабель" Х-35.

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Удари по вуглеводневій галузі Росії

Українські фахівці модернізували цю ракету, змінивши головку самонаведення. Після цього оновлена ракета була здатна працювати по наземних цілях за допомогою ракетного комплексу "земля – земля", а імовірно і "повітря – земля".

Ракета Х-35 стартова – повітряного базування. Вже як ракету "Нептун" її приземлили у береговий ракетний комплекс. Також цю ракету можна запускати з бомбардувальників типу Су-24. Цей літак може підняти у повітря дві ракети "Нептун" і відправити на більшу дальність. Причому це все буде вважатися ракетними засобами ураження,

– зазначив військовий експерт.

Однак наразі імовірно ракети "Нептун" працюють з берегового ракетного комплексу як стартової установки з дальністю приблизно 300 кілометрів.

Цього разу ракетами "Нептун" було завдано ударів по вуглеводневій галузі Росії, а саме по нафтовому терміналу ТОВ "Югнефтехімтранзит" у портовому місті Чушка Краснодарського краю.

Це вже не тільки санкції Малюка-Буданова, але й санкції Сирського, адже ухвалює рішення щодо роботи ракетами Головнокомандувач ЗСУ. Саме у нього в підпорядкуванні ракетні війська,

– пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, що протикорабельними ракетами "Нептун" зокрема було потоплено російський крейсер "Москва". Також ця зброя завдала ударів по ворожих БДК "Азов", БДК "Ямал", розвідувальному кораблю "Іван Хурс".