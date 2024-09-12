Байден може дозволити Україні застосовувати Storm Shadow для ударів по Росії, – The Times

Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати британські ракети Storm Shadow та їхній французький аналог Scalp для ударів по території Росії. Утім, все залежатиме від того, чи підтримають Велика Британія та Франція цей крок.

Водночас США не планують дати дозвіл на удари вглиб Росії ракетами ATACMS. У такий спосіб там намагаються уникнути можливої ескалації.

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Що відомо про дозвіл на удари по території Росії

Згідно з інформацією від двох джерел видання, США можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети, але не свої власні далекобійні ракети для ударів по території Росії.

Зокрема, Байден може ухвалити рішення дати Володимиру Зеленському дозвіл на використання ракет Storm Shadow та їхнього французького аналога Scalp для ударів по російських цілях, якщо Велика Британія та Франція підтримають цей крок.

Водночас США не планують дозволити Україні застосовувати свою найбільш далекобійну версію ATACMS для ударів по військових цілях на території Росії, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що, за словами Зеленського, через зволікання партнерів із дозволом на удари далекобійною зброєю по Росії країна-агресорка почала відтягувати військові об'єкти вглиб своїх територій. Він зауважив, що зняття обмежень має стати стратегією перемоги України.