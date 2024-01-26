"Санкції" від спецслужб: як удари по нафтобазах впливають на експорт російської нафти

Прицільні удари дронами по російських нафтобазах вже завдали чимало шкоди для Росії. Не лише у військовому, але й в економічному сенсі. Росіяни уже зіткнулися з проблемами експортування нафти.

Важливо також звернути увагу на те, що постраждав не лише експорт нафти, але й скрапленого газу. Про його важливість 24 Каналу розповів Олег Пендзин – виконавчий директор Економічного дискусійного клубу. Він також додав, що після атак на російські військові об'єкти, ціни на нафтопродукти на внутрішньому ринку Росії значно зросли.

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Удари по Росії та їхні наслідки

У виданні Bloomberg окреслили, як удари по нафтобазах Росії та ще низка факторів вже призвели до серйозних проблеми з експортом російської нафти. За даними журналістів, експортні поставки нафти впали до мінімуму майже за два місяці.

Прильоти активно збільшують страховий платіж за захід танкерів до терміналів. Це однозначно погіршує фінансово-економічні розрахунки з продажу нафти. Ситуація на світовому ринку трохи невизначена, але важливішим у цьому питанні, на мою думку, є не ринок, а удар по підприємству, яке переробляє скраплений газ,

– зазначив Олег Пендзин.

Нагадаємо, 21 січня дрони СБУ поцілили в нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл". Це важливо з тієї причини, що Європа ввела ембарго на російську танкерну нафту. Натомість у світі не ввели жодних санкційних обмежень на російський скраплений природний газ.

Щобільше, як тільки ввели ембарго на російські енергопродукти, загальний обсяг продажу російського СПГ в Європу збільшився. Росіяни продають 18 мільйонів тонн СПГ, за що заробляють близько мільярда доларів на місяць.

"Підприємство біля Санкт-Петербурга виробляло і продавало в Росію 7 мільйонів тонн СПГ на рік. Є інформація, що його не відновлять ще пів року чи більше. Це серйозно б'є по обсягах продажу скрапленого газу в Євросоюз та однозначно зменшує можливості внутрішнього виробництва", – підкреслив Пендзин.

Хоч варто зазначити, що у Росії виробляють близько 38 мільйонів тонн СПГ. Але ті 7 мільйонів, які найближчими місяцями не зможе продавати країна-агресор, є визначальними.

Чи встановлять нові обмеження

Варто звернути увагу, що нещодавно Польща та країни Балтії запропонували ввести заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії та російського алюмінію.

Однак, наприклад, економіст вважає, що інтереси країн Європи будуть вищими і таку пропозицію, щодо обмежень на російський СПГ, відхилять.

Я так розумію, що українські спецслужби вводять санкційні обмеження своїми рішеннями, не чекаючи прийняття санкції з боку Європи. Вони просто знищують об'єкти, які забезпечують постачання цього скрапленого газу в Євросоюз,

– наголосив Пензин.

Додамо, що пропозиції Польщі та країн Балтії мають обговорити на перемовинах щодо 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який готують до 24 лютого – другої річниці російського вторгнення в Україну.

Систематичні удари по Росії