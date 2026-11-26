В ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу журналіст Роман Цимбалюк пояснює, як розширення географії українських ударів змінює хід війни. На планеті більше не залишилося безпечних місць для російської армії, і знищення ворожих кораблів та авіабаз є єдиним дієвим механізмом примусу Кремля до припинення вогню.

Росія більше не може почуватися в безпеці навіть за тисячі кілометрів від України. Українські дрони дістають військові аеродроми та НПЗ у глибині Росії, російські кораблі стають цілями у світовому океані, а Кримський міст залишається під загрозою нових ударів.

Журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому Україна розширює географію атак, які російські об'єкти можуть стати наступними цілями та чому Захід досі боїться рішучіше протидіяти Москві. Також він оцінив перспективи знищення Кримського мосту та вплив українських операцій на військові можливості Росії.

Кінець епохи "безпечних територій" для окупантів

Росія роками створювала образ держави, до якої неможливо дістатися, а її глибокий тил нібито захищений від будь-яких атак. Однак останні події свідчать про протилежне.

Українські удари по військовому аеродрому "Саваслейка", де базуються носії ракет "Кинджал" МіГ-31К, та російських нафтопереробних заводах у Самарській області демонструють, що навіть стратегічні об'єкти за сотні й тисячі кілометрів від України залишаються вразливими.

Як зазначає журналіст Роман Цимбалюк, ці атаки мають не лише військове, а й психологічне значення. Росіяни, які тривалий час сприймали війну як щось далеке, дедалі частіше стикаються з її наслідками у власних регіонах.

Пожежі на промислових об'єктах, перебої в роботі підприємств і постійні повідомлення про атаки руйнують уявлення про захищеність російського тилу. Це також змушує місцевих жителів ставити запитання про ефективність російської протиповітряної оборони, яку пропаганда роками називала однією з найкращих у світі.

Під час удару 25 листопада Сили оборони уразили військовий аеродром у Нижньогородській області, де базуються винищувачі МіГ-31К – носії ракет "Кинджал". За попередніми даними Генштабу ЗСУ, пошкоджень зазнали п'ять російських літаків. Тієї ж ночі українські сили атакували два НПЗ у Самарській області.

Повна розмова з Цимбалюком: дивитись відео

Глобальне полювання на російський флот

Україна розширює географію ударів не лише на території Росії, а й у світовому океані. Російські кораблі більше не можуть розраховувати на безпеку навіть далеко від Чорного моря.

Показовими стали операції проти російських суден у Середземному та Балтійському морях. Серед уражених об'єктів – корвет "Меркурій", суховантаж MV ANGARA поблизу Лівії та судно Sparta II у Балтійському морі.

Цимбалюк наголошує, що українські сили готові переслідувати російські військові цілі незалежно від того, де вони перебувають. Такі операції можуть викликати занепокоєння західних партнерів, які побоюються розширення географії війни та можливої ескалації.

Однак логіка українських дій полягає у посиленні тиску на Москву. Чим довше Владімір Путін відмовляється припиняти агресію, тим більше російських військових та економічних активів опиняються під загрозою.

У такий спосіб Україна демонструє, що Росія не може безкарно використовувати свої кораблі для військових і логістичних операцій за межами власної території.

Кримський міст: невідворотність знищення

Окремим напрямком залишається боротьба з російською логістикою на півдні України. Одним із ключових об'єктів для окупантів є Кримський міст, який забезпечує сполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом.

За оцінками української розвідки, повноцінне відновлення споруди взимку буде вкрай складним через шторми та несприятливі погодні умови. Крім того, ремонтні роботи відбуватимуться в зоні досяжності українських засобів ураження, що створює додаткові ризики для російських ремонтних бригад і техніки.

У цьому контексті Цимбалюк пропонує запровадити принцип дзеркальної відповіді: будь-який російський удар по мостах через Дніпро має отримувати відповідь у вигляді удару по залізничній частині Керченського мосту.

На його думку, такий підхід дозволив би сформувати чіткий механізм стримування Росії. Адже Кримський міст залишається важливою частиною військової логістики окупантів, а його пошкодження ускладнює перекидання техніки та вантажів на південь України.

До слова Росія не зможе повноцінно відновити Кримський міст узимку Кирило Буданов заявив, що зимові шторми та складні погодні умови завадять Росії розпочати повноцінні відновлювальні роботи на Кримському мосту. Після українських ударів у листопаді пошкоджень зазнали автомобільна та залізнична частини переправи, а уламки конструкцій ускладнили судноплавство Керченською протокою.

Західна обережність та ядерний шантаж

На тлі українських операцій контрастною залишається позиція НАТО. Попри регулярні порушення російськими ракетами та безпілотниками повітряного простору країн Альянсу, зокрема Польщі, союзники досі не виробили спільного рішення щодо перехоплення російських цілей над Україною.

Цимбалюк вважає, що така обережність пов'язана передусім із небажанням західних політиків допустити пряме військове зіткнення з Росією. Одним із головних чинників залишається ядерний шантаж Кремля та ризик подальшої ескалації.

Західні країни намагаються уникнути сценарію прямої війни з Росією, тому віддають перевагу підтримці України зброєю, фінансами та розвідувальною інформацією. Водночас така позиція не означає, що Україна має відмовлятися від власних дій у відповідь на російську агресію.

Поки партнери обережно оцінюють ризики, Київ продовжує розвивати далекобійні спроможності та завдавати ударів по військових і промислових об'єктах ворога. Знищення російської авіації, ураження флоту та нафтопереробної галузі – це частина стратегії, яка має послабити здатність Кремля продовжувати війну.