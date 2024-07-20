"Обставини змінюються": у Байдена знову заговорили про удари України по Росії

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що не має однозначної відповіді щодо того, чи може Вашингтон дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів углиб Росії.

Україна неодноразово закликала зняти обмеження на удари по території Росії. Наприкінці травня цього року Сполучені Штати вже дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів біля прикордоння Харківщини.

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В США знову висловились про удари по Росії

Салліван нагадав, що Байдена вже питали про удари вглиб території Росії на пресконференції після саміту НАТО. Тоді президент США відповів, що вони постійно дивляться на ситуацію – що потрібно Україні, що країна може запропонувати, і відповідно роблять судження.

І зі зміною війни в Україні змінюється наша підтримка, розвиваються можливості, які ми надаємо, змінюються параметри, які ми їм встановлюємо. Тож я не можу дати однозначної відповіді на це питання щодо майбутнього,

– сказав Джейк Салліван під час конференції в Аспенівському институті.

За його словами, "нинішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються", і що президент США Джо Байден уже змінював свою політику щодо застосування наданого Україні озброєння, зокрема, дозволивши завдавати ударів по території Росії поблизу кордону.

Росія фактично розпочинала новий наступ прямо через кордон у напрямку Харкова, і здоровий глузд підказував, що Україна повинна мати можливість відповісти цьому наступу. І тому президент сказав: "Так, звичайно, вперед!" Але поки його політика щодо далеких ударів по території Росії не змінилася,

– додав радник із нацбезпеки президента США

Салліван визнав, що озброєння США є "критично важливими для цієї війни", додавши, що не знає, якою буде політика ймовірної нової адміністрації.