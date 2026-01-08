СБУ підірвала один з головних арсеналів Путіна: що там зберігали і які наслідки

Далекобійні дрони СБУ атакували арсенал №100 Головного ракетно-артилерійського управління, що розташований за 900 кілометрів від кордону з Україною – у Нейському районі Костромської області. Нині це найглибший удар в тил ворога.

Унаслідок детонації снарядів на арсеналі ГРАУ виникла масштабна пожежа. Місцева влада навіть оголосила евакуацію з прилеглих населених пунктів. Що Росія зберігала на арсеналі ГРАУ та як його ураження вплине на війну проти України – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

Що зберігали на арсеналі ГРАУ?

Це вже не перший арсенал ГРАУ, який уразили дрони СБУ, проте цей однозначно – найвіддаленіший. Раніше під ударом опинився арсенал №51, що під Москвою. Арсенали ГРАУ є пріоритетними цілями, адже це склади запасів, що летять по фронту. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що арсенал №100 був важливим вузлом постачання, оскільки з нього наповнювали менші склади ближче до лінії бойових дій.

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що ГРАУ відповідає за постачання, розробку, забезпечення військ артилерійськими та іншими боєприпасами. Їх у Росії багато. Україна вже уразила 5 арсеналів ГРАУ, не враховуючи інших великих складів боєприпасів.

Що ж до влаштування таких арсеналів, то там є відкрите зберігання, якого формально не мало б бути. Є умовно захищені від погодних умов об'єкти. Також заглиблені та об'єкти високого класу захисту, що розташовані під землею. Спосіб зберігання боєприпасів залежить від їхньої цінності.



Неповна мапа арсеналів ГРАУ Росії / Defense Express

Скільки боєприпасів могли знищити?

Росія не розголошує інформацію про запаси на арсеналі, проте проєктну потужність можна оцінити за площею об'єкта. З огляду на відомі характеристики інших уражених арсеналів, зокрема 51-го, та з огляду на площу 100-го, за словами Олега Каткова, проєктна місткість останнього близько 150 тисяч тонн боєприпасів.

Це дуже умовна цифра, яка дає лише загальне уявлення про можливі обсяги зберігання. Фактично там могло бути й більше, оскільки за супутниковими знімками видно, що росіяни не дотримуються нормативів зберігання, встановлених ще за радянських часів,

– пояснив експерт.

Водночас реальні запаси могли бути й значно меншими. Так, із супутникових знімків видно, що повністю знищити арсенал не вдалося, оскільки не відбулася миттєва ланцюгова детонація всього об'єкта. Це могло статися через неповне заповнення арсеналу або через вдосконалення російської системи захисту.

Як Росія провалила захист арсеналу?

На думку Сергія Кузана, окремий важливий момент в цій атаці – робота російської ППО, оскільки вона не спрацювала так, як мала б. Це вказує на вразливість навіть найбільш захищених цілей глибоко в тилу Росії. Удар по такому складу мав бути одним із найскладніших, адже такі арсенали прикривають ретельніше, ніж інші військові об'єкти. Проте в цьому випадку російська ППО провалила захист.

Це також вказує на пріоритети росіян щодо захисту об'єктів. Імовірно, зауважив Кузан, Москва зараз прикрита сильніше, ніж ключові склади боєприпасів, які напряму впливають на забезпечення фронту. І саме такі провали росіян створюють для України можливість бити по логістиці й запасах, а не лише по виробництвах озброєння.

Що відомо про атаки по території Росії?