США не збираються перешкоджати Україні розробляти власні засоби дальнього ураження, – Пентагон

США не намагаються перешкодити Україні розробляти власні засоби дальнього ураження. Мовиться про ті, які, зокрема, здатні завдавати ударів по території Росії.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Зауважимо, що 5 грудня він спілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. У цей день Росія випустила по Україні понад 70 ракет.

Цікаво Війна Росії з Україною – не наслідок, а причина розширення НАТО, – глава Пентагону

США не перешкоджають Україні виготовляти засоби дальнього ураження

Остін зазначив, що Україна може виготовляти власні засоби ураження, які потенційно здатні бити по території Росії

Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал,

– заявив міністр оборони США.

Коментар глави Пентагону з'явився після того, як один з високопосадовців Держдепу США припустив, що за нещодавніми ударами безпілотників по двох російських базах стоять українці.

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників по російських аеродромах.

"Український народ є неймовірно інноваційним – він робить свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними", – натякнула Нуланд.

Своєю чергою, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США "не заохочували та не дозволяли українцям завдавати ударів всередині Росії". Він знає про атаки безпілотниками по території країни-агресорки, але не має додаткової інформації.

Коротко про вибухи на російських аеродромах