США і НАТО повинні дозволити Україні бити вглиб Росії та атакувати війська КНДР, – конгресмен

США і союзники по НАТО повинні надати можливість Україні відповідати на атаки Росії ударами зброєю союзників по об’єктах вглиб російської території. Зокрема, вони повинні розглянути можливість нападу "безпосередньо на війська КНДР".

Останнє є вкрай важливим у разі їхнього перебування на території України та участь у війні на боці Росії. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен Майк Тернер, пише 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Україна повинна мати право бити вглиб Росії

На думку американського посадовця, ЗСУ повинні мати можливість атакувати легітимні військові цілі на території Росії зброєю, яку Київ отримує від США чи НАТО. Зараз же Вашингтон дотримується іншої політики. За його словами, українці повинні "могти захистити себе".

Якщо Росія використовує військову систему для нападу на Україну з російської території, Україна не може атакувати цю систему у відповідь зброєю США чи місцевими системами. Це дійсна військова ціль, на яку вони повинні мати можливість відповісти. Наразі в адміністрації вважають це провокацією,

– заявив Тернер.

За його словами, адміністрація Байдена демонструвала слабку реакцію, побоюючись ескалації конфлікту. Тернер зауважив, що якщо не атакувати російську військову виробничу базу, вони продовжуватимуть виробляти зброю і набої, що погіршуватиме ситуацію для ЗСУ.

Північнокорейські війська мають бути законними цілями

Водночас конгресмен згадав й про інформацію щодо залучення північнокорейських військ у війну на боці Росії, зазначивши, що подібні дії Москви та Пхеньяну мають стати червоною лінією для Сполучених Штатів та союзників по НАТО, оскільки армії КНДР "не місце в Європі".

"Я вважаю, що Сполучені Штати й союзники по НАТО повинні серйозно обговорити й розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її. Північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну", – каже він.

Водночас конгресмен наголосив, що рішення про напад не мусить бути обов’язково ухвалене, але, на його думку, "обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести", оскільки це в інтересах США та НАТО – дати зрозуміти армії КНДР, що вони можуть бути дійсними військовими цілями для Альянсу.