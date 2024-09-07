Потрібно знайти ключ до однієї країни, – Зеленський про перспективу дозволу бити вглиб Росії

Поки що між союзниками немає єдиної думки щодо зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною для атак вглиб Росії. Однак дискусії довкола цього питання тривають.

Президент України вже зустрічався з ключовими світовими лідерами, включаючи главу Пентагону, канцлера Німеччини, прем'єрку Італії та президента Франції, щоб обговорити зняття обмежень на використання далекобійної зброї. Про це в інтерв'ю телемарафону повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб Росії

Зеленський повідомив, що Україна активно працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї.

Він зазначив, що вже обговорював це питання з главою Пентагону Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, а також президентом Франції Еммануелем Макроном.

Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені виїхати у вересні на Генасамблею (ООН, – 24 Канал), будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом,

– повідомив Зеленський.

Український лідер додав, що поки немає консенсусу щодо дозволу на удари вглиб Росії.

"Але я пам'ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися", – наголосив президент України.