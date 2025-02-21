Вкладаємо 2 долари у далекобійність, а отримуємо 10 доларів збитків у росіян, – Зеленський

Під час звернення у 1093 день повномасштабної війни Володимир Зеленський оцінив збитки росіян від української далекобійної зброї. Таким чином гарант продемонстрував, що робота Сил оборони ефективна, хай там що кажуть з-за океану.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Також президент розповів про зустріч із Келлогом. За його словами, вона відновлює надію.

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Які збитки в росіян через далекобійні удари України

Зеленський повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки доповідав "суттєві речі", але не деталізував.

А от про ефективність українських ударів висловився так:

На кожні два вкладені долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це – потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру.

Останні удари по Росії

Кирило Буданов висловив думку, що у 2025 році вдасться припинити бойові дії. Михайло Подоляк уточнив: для цього слід постійно бити дронами та ракетами по Росії та накласти на агресора дронове ембарго.

20 лютого дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані, а 19 лютого була призупинена робота Сизранського НПЗ. Цей завод переробляє 8,9 мільйона тонн нафти на рік.

18 лютого Генштаб підтвердив ураження одразу трьох нафтових об'єктів у Росії – Ільського НПЗ, нафтоперекачувальних станцій "Кропоткинская" та "Андреаполь".