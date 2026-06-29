План далекобійних санкцій виконується, – Зеленський відповів на останні заяви Путіна

Володимир Зеленський прокоментував останні заяви Володимира Путіна щодо ситуації із пальним у Росії. Україна продовжує відповідати на російський терор цивільних ударами по економіці ворога.

Про це президент України заявив у відеозверненні 29 червня.

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Що сказав Зеленський на слова Путіна?

Володимир Зеленський зазначив, що терористичну війну проти України веде саме Росія. Тому Сили оборони працюють над тим, щоб страждала система російської держави та її можливість затягувати війну.

За словами глави держави, попри заяви Путіна про повний контроль над ситуацією та достатню кількість бензину, черги на заправках у різних регіонах Росії свідчать про інший стан справ

Але самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня "триденна війна" триває вже п'ятий рік так, що навіть нафтова держава, "бензоколонка", як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків,

– наголосив Зеленський.

Україна реалізує свій план далекобійних санкцій, а також ударів середньої дальності по ворожих об'єктах. Це, за словами Зеленського, має ускладнити процес окупації українських територій.

Український лідер додав, що далекобійна активність коригується після обговорення дій із військовим командуванням, СБУ, Міноборони та розвідкою, зважаючи на реальну ситуацію.

Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну "десь там". Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор визнав, що Росія перейшла на резерви пального. Їхній загальний обсяг, мовляв, зменшився на 4% порівняно з минулим роком.