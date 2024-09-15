Ми чекали надто довго, – Зеленський сказав, чи вже є дозвіл на удари іноземною зброєю по Росії
Президент Зеленський пояснив, чому Україна наполягає на знятті обмежень щодо ударів по Росії далекобійною зброєю. Глава держави відверто сказав, чи отримав Київ дозвіл на використання західного озброєння по країні-агресорці.
Минулого тижня Джо Байден зустрічався з британським прем'єром Стармером, аби обговорити питання щодо зняття обмежень на удари по Росії. У вересні вже сам президент Зеленський матиме особисту розмову із Байденом, під час якої буде порушено це питання.
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Чому так важливо отримати дозвіл від США
В інтерв'ю CNN український лідер наголосив, що зараз усі союзники чекають на рішення Сполучених Штатів, аби самим зробити те саме.
Зеленський пояснив, що Київ дуже хоче використовувати іноземну зброю й атакувати нею ворожі літаки на військових базах.
Президент підкреслив, що далекобійна зброя потрібна винятково для атак на військові об'єкти, зокрема для знищення літаків, з яких окупанти запускають не лише ракети, але й керовані авіабомби. Лише на Сході щомісяця російські винищувачі скидають 4 тисячі бомб.
Ці бомби уражають цивільне населення, школи, університети. "Усю нашу енергетичну інфраструктуру вони знищили на 80 відсотків цими авіабомбами", – зазначив глава держави.
У нас були зустрічі з офіційними особами, і я сказав, що ми чекали надто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100, 150, 300 кілометрів на відстань 500 кілометрів від кордону з Україною. Тепер нам потрібно більше дозволів,
– розповів Зеленський.
Він наголосив, що Україна досі не має дозволу на удари вглиб по Росії зброєю союзників.