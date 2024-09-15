Президент Зеленський пояснив, чому Україна наполягає на знятті обмежень щодо ударів по Росії далекобійною зброєю. Глава держави відверто сказав, чи отримав Київ дозвіл на використання західного озброєння по країні-агресорці.

Минулого тижня Джо Байден зустрічався з британським прем'єром Стармером, аби обговорити питання щодо зняття обмежень на удари по Росії. У вересні вже сам президент Зеленський матиме особисту розмову із Байденом, під час якої буде порушено це питання.

Дивіться також "Зроблю це за допомогою сили та мудрості": Трамп знову заявив, що покладе край війні в Україні

Чому так важливо отримати дозвіл від США

В інтерв'ю CNN український лідер наголосив, що зараз усі союзники чекають на рішення Сполучених Штатів, аби самим зробити те саме.

Зеленський пояснив, що Київ дуже хоче використовувати іноземну зброю й атакувати нею ворожі літаки на військових базах.

Президент підкреслив, що далекобійна зброя потрібна винятково для атак на військові об'єкти, зокрема для знищення літаків, з яких окупанти запускають не лише ракети, але й керовані авіабомби. Лише на Сході щомісяця російські винищувачі скидають 4 тисячі бомб.

Ці бомби уражають цивільне населення, школи, університети. "Усю нашу енергетичну інфраструктуру вони знищили на 80 відсотків цими авіабомбами", – зазначив глава держави.

У нас були зустрічі з офіційними особами, і я сказав, що ми чекали надто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100, 150, 300 кілометрів на відстань 500 кілометрів від кордону з Україною. Тепер нам потрібно більше дозволів,

– розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україна досі не має дозволу на удари вглиб по Росії зброєю союзників.