До 1800 кілометрів: у ЗСУ показали мапу 10 рекордних за дальністю ударів по Росії

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ опублікував мапу 10 рекордних за дальністю уражень військових об'єктів у Росії за останнє півріччя 2024 року.

Її СтратКом ЗСУ поширив у своєму телеграм-каналі 5 липня.

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ЗСУ опублікували мапу рекордних за дальністю ударів по Росії

СтратКом ЗСУ оприлюднив мапу рекордних уражень військових об'єктів в Росії за останні шість місяців.

Комунікаційники наголосили, що десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом більше ніж пів року з застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості з захисту України та прискорить завершення російсько-української війни,

– йдеться в повідомленні.



10 рекордних за дальністю ударів по Росії / Карта СтратКому ЗСУ️

У СтратКомі ЗСУ наголосили, що місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно. Вони також не можуть стверджувати, що "за кожним з ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни".⁩