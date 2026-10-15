У ЄС підтримали удари України по російських НПЗ: Каллас назвала причину

Кая Каллас прокоментувала українські удари по російських НПЗ. Посадовиця заявила, що Україна має повне право завдавати ударів по нафтопереробних заводах Росії для того, щоб позбавити агресора ресурсів.

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки озвучила цю позицію журналістам перед початком саміту лідерів у Брюсселі. Про це повідомила "Європейська правда".

Що сказали у ЄС?

У четвер, 15 жовтня, дипломатка наголосила, що нафтові прибутки держави-агресорки мають бути суттєво обмежені. Вона підкреслила, що ударами по російських нафтопереробних заводах Київ прагне досягти саме цього результату.

Політикиня зазначила, що рішення України поновити атаки є обґрунтованим кроком до завершення війни та посилення тиску на Кремль.

Більша частина коштів, які Росія виділяє на війну, надходить від доходів від нафти. Тож Україна явно хоче, щоб ця війна закінчилася. Адже припинення фінансування війни – це єдиний спосіб досягти цього,

– наголосила Каллас.

На тлі нещодавніх заяв американського президента та його оточення, очільниця європейської дипломатії наголосила, що міжнародній спільноті слід посилювати тиск виключно на Москву, та висловила категоричну незгоду зі спробами схилити Україну до поступок.

Для того, щоб покласти край цій війні, слід чинити тиск на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати. У цьому питанні ми демонструємо тверду рішучість,

– запевнила представниця ЄС.

Заява пролунала на тлі повідомлень медіа про вимоги до Києва зупинити атаки на російську енергетику, через що президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 жовтня, наказав відновити далекобійні удари по ворожих заводах попри будь-які застереження.

Виснаження нафтових прибутків залишається одним із найефективніших інструментів боротьби з кремлівським режимом, адже саме сировинні ресурси формують велику частку воєнного бюджету країни-агресорки.

Зазначимо, що за перші дев'ять місяців 2026 року податкові надходження Росії від видобутку нафти й газу вже впали на 17%. Причиною стали європейські санкції проти тіньового флоту та регулярні українські атаки на паливну інфраструктуру ворога.