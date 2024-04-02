"Ми говоримо про існування цілої країни": у Німеччині прокоментували заклик не бити по НПЗ Росії
Україна продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. У Німеччині відреагували на такі дії нашої держави.
Депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель у ексклюзивному тексті 24 Каналу розповіла, як у Європі сприймають удари України по російських НПЗ. Вона вважає, що вимога американців не бити по російських НПЗ була абсолютно неприйнятною, особливо з тієї причини, що ціна на нафту може зрости, адже мовиться про саме існування України.
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"Шокована і розчарована"
Вона зазначила, що це абсолютно нормально.
Як ви можете у США, сидячи по інший бік Атлантики, казати, щоб цього не робили? Я була справді шокована, коли прочитала це. Шокована і розчарована,
– сказала Віола фон Крамон-Таубадель.
За її словами, це сильний сигнал підриву амбіцій України звільнити територію.
Вона пояснила, що в Німеччині ті люди, з якими вона зазвичай працює, сказали, що це дійсно важливо. За словами депутатки, якщо не принести війну в російське суспільство, цивільні там ніколи не зрозуміють, що таке війна.
Тому я вважаю, що цілком справедливо принаймні спробувати націлитися на деякі об'єкти інфраструктури. Це лише дещо з того, в порівнянні з тим, що росіяни роблять з вами щодня у великому масштабі,
– додала вона.
Україна вдарила по заводах в Татарстані
- У Росії заявляють, що 2 квітні 2024 року вперше від початку повномасштабної війни дрони атакували Татарстан. Там повідомляють, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську.
- Спочатку російські ЗМІ писали про влучання у НПЗ Татарстану, однак згодом виправили інформацію. Російські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, під ударом опинились заводи, які виробляють ударні дрони типу "Шахед".
- Пошкодження отримав комплекс із восьми хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році. Один із них ("Герон") значно постраждав.